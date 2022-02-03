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台灣退休力調查 75歲7成了生死 超前部署老年課題

記者 許詩愷、馮靖惠
疫變下退休力調查。
疫變下退休力調查。

大疫之年，病毒帶來了隔離，也無預警帶來死亡與離別，2021年是許多人開始思考生命中的告別與獨立的一年。與人告別、單獨面對自己與生活，這過去幾乎是老年或退休階段才會遭遇的課題，如此疫情下提前反思，也是一種超前部署。

根據本報系聯合報與元氣網進行的「疫情下的退休力應變大調查」，六成的人體驗人生無常，大約5%寫下了遺願清單。坦然面對生命的悲歡離合與陰晴圓缺，「2021年退休力大調查」發現，台灣75歲以上近七成準備了解生死、面對死亡，年紀愈長，愈能夠獨處而不感到孤單和寂寞。  

66歲監察委員賴鼎銘曾任兩所大學校長，如今退而不休，持續關注人權與媒體改革，更是學界知名太極拳高手。

想自在 先理解自我需求

賴鼎銘認為，追求「獨立自在」，得先理解自我需求。他舉例，享受美食和旅遊要花錢，就得認真儲蓄；若想買塊地下田，或投入運動，則要維持心肺與肌力，每種興趣都有不同的基礎。

「我看過很多老師剛退休，生活突然閒下來，還沒找到新的動力，短短幾年迅速衰弱，突然就走了。」眼見前車之鑑，賴鼎銘早早超前部署，待退階段便開始規畫老年生活。

面對自己，的確必須經過學習。長期研究人際關係的社會學家李明璁表示，台灣人長期以來只有工作和家庭，缺少足以形成「自我感」的「第三空間」，更沒有獨處習慣，一旦退休後，工作沒了，「就不知道自己是誰，以及自己還能夠是誰」，對退休生活產生巨大焦慮。

尋同好 建立非功利社群

李明璁分析，1950至1960年間出生的「新退休族」，雖成長於集體主義盛行的年代，但他們的自我認同感多建立在工作上。多年來專注工作，從他人眼中定義自己的成功或失敗，缺乏以自我認同為核心的社群，因此在退休後形成焦慮，「我能做什麼，要跟誰往來，以及活著的趣味是什麼？」

他建議，退休族應尋找興趣，例如書籍、音樂或出遊，也可投身志工服務，找到自己的同好，建立起「非功利的社群」，這時往往會發現，退休生活其實仍大有可為，人生才正要精彩開始。

退休 社群 疫情

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