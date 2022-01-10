新制教召「平戰一體」 全程野宿不准訂便當

國防部長邱國正下令3月實施首波新制教召，將選擇三個營實施「全程野宿」。圖為陸軍部隊在野外搭設迷彩帳棚。（取材自中華民國陸軍臉書粉專）

國防部 今年試行「年年施訓，每次14天」的新制後備教召制度，第一波3月起實施。國防部長邱國正下令，教召部隊首波北、中、南將各選擇一個教召營實施「全程野宿」，使用戰術位置的營區、學校、體育場、活動中心或公園等，教召官兵住在帳篷裡「露營」，以符合「平戰一體」要求。

國防部曾發布，今年「新制」教召將徵召25個營、1萬5000餘名後備軍人參與，由第三、四、五作戰區試行；第一季將由陸軍203旅等五個單位接訓，第二季由104旅等十個單位執行。新式教召將增加16小時槍砲射擊、44小時戰鬥教練訓練，受訓後備軍人要行軍、野外宿營，各項課程都要實作驗收、簽證 、頒證書，績優者頒榮譽狀。

第二周以「戰鬥教練」為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，磨練幹部指揮及部隊應處能力。原課程為班戰鬥教練、排戰鬥教練；新式教練課程則調整為行軍訓練及宿營，並實施班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過，以及戰鬥間各種狀況處置。原舊制教召班、排戰鬥教練時數僅12小時，調整後為56小時，增加44小時。

據證實，3月起實施第一批新制教召，將在北、中、南各作戰區各選擇一個教召營，實施「全程野宿」。各部隊現已開始檢整野營所需帳篷、野炊等裝備。

這項命令由邱國正親自下令，研擬後備軍人教育 召集訓練，運用於戰術位置附近的營區、學校、體育場或搭帳篷方式實施，以符合平戰一體要求，今年3月有三個首批14天教召的後備營將先試行，之後推廣全軍。

此舉是希望教召部隊在台海戰爭所賦與的「戰術位置」，先適應野地宿營，熟悉當地環境、戰場經營、實施現地戰術課程，連炊事都要求野外現地開伙，「不准訂便當」，希望後備部隊未來能隨時機動宿營、拔營，真正實施部隊攻、防、遭、追、轉科目，成為真正「野戰」部隊，有別於傳統教召只是在營區裡住營舍、上室內課。

據悉，各後備部隊近期已積極檢整宿營裝備，屆時一個營約500人野外浴廁、炊事裝備，對軍方形成考驗。近傳已有地方單位接獲軍方協調洽借場地。至於將實施「全程野宿」的後備軍人，屆時通知上會註明應攜帶的隨身物品。