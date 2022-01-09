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去年入出境旅客史上新低 桃機貨運衝280萬噸創高

台灣新聞組／台北9日電

去年在全球疫情籠罩下，各國實施嚴格境管，桃園機場公司推估去年進出旅客量不足百萬，寫下桃園機場1979年2月開場以來歷史最低量；抵台旅客人數同樣悽慘，全年不到15萬人次，同寫史上最低。航空觀光業者認為，若疫情可控制，沒有持續擴大，最快今年第三季有望開啟國門，但若疫情無法緩和，恢復時程恐難預料。

去年疫情更甚於2020年，多種變種病毒出現，導致各國不得不持續實施嚴格境管，國際人流往來除了必要的商務客、探親者、留學生和移工外，幾乎沒有觀光客，桃園機場平均每月入出境旅客數約在6、7萬人次，桃機公司統計2021年1至11月入出境旅客數僅81.8萬人次。

機場公司坦言，全年旅客數尚未完成最後統計，但以目前旅客量推估，去年桃機入出境旅客數不到100萬人次，將寫下近43年來史上最低量。統計桃園機場2019年進出旅客量高達4868.93萬人次，創歷史最高，去年旅客數僅2019年的2%而已。

而去年抵台旅客人數同樣少的可憐，1至11月僅13萬餘人次，是有史以來最少的一年，對觀光相關產業確實造成極大衝擊。

疫情衝擊國際客運人流，貨運則相當暢旺，去年桃園機場貨運量到11月達256.2萬公噸，已創歷史新高，年底為貨運傳統旺季，桃園機場公司估算全年將衝高到280萬公噸的史上最大量。

桃機公司說，桃園機場航空貨運量自2020年7月起已連續17個月二位數成長，預期今年第1季進出口將持續暢旺。

桃機公司指出，過去航空與海運的運價比是12比1（亦即航空運價是海運的12倍），但受疫情影響，全球製造業供應斷鏈及海運船塞港、貨缺櫃等因素，海運運價不斷飆高，兩者運價比已縮小至3比1，帶動航空貨運需求熱絡。

過去空運物品多為高價電子產品，但去年因疫情影響船期，有貨主擔心貨物延誤送達造成違約，包括以往都走海運的高價格特製馬桶、浴盆等較大型貨品，在海空運運價差縮小下，貨主乾脆改走空運，貨物「由海轉空」轉單效應極為明顯。

機場 疫情 觀光

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