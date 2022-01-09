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台20-24歲青年失業率達12％ 高於整體失業率3.3倍

記者葉冠妤／台北9日電
主計總處日前公布去年11月失業率3.66%，創21年同期最低，但20歲到24歲的青年失業率卻高達12.19%，約是整體失業率的3.3倍。圖為北市街頭年輕人。（記者潘俊宏／攝影）
主計總處日前公布去年11月失業率3.66%，創21年同期最低，但20歲到24歲的青年失業率卻高達12.19%，約是整體失業率的3.3倍。圖為北市街頭年輕人。（記者潘俊宏／攝影）

主計總處日前公布去年11月失業率3.66％，創21年同期最低，但勞參率卻是3年來同期最低。其中20歲到24歲的青年失業率高達12.19％，約是整體失業率的3.3倍，25歲到29歲失業率雖降至6.23％，但未回到疫前水準，可見青年就業景況未隨大環境好轉。勞動部強調，明年將再推升級版的青年就業方案。

台灣整體失業率雖創21年同期新低，但從較能精準反映勞動市場的勞參率來看，去年11月勞參率59.11％，是近3年同期新低，其中20到24歲的勞參率58.89％，25歲到29歲為91.5％，兩個年齡層的勞參率都比前兩年來得低。

發展署強調，在政府各種協助措施、景氣逐漸回穩之下，青年就業狀況還算持平，去年就協助18.1萬名青年就業。

發展署就服組長陳世昌表示，近日已啟動專家學者工作小組會議，預計明年再推出升級版的青年就業方案。

此外，為防止應屆大專畢業生成為不敢主動尋職的「怯志工作者」，勞動部針對29歲以下應屆畢業青年推出「青年就業獎勵計畫」，最高可領3萬元台幣的就業獎勵金。據勞動部追蹤，當年參加計畫的應屆畢業生，直到該年底仍持續就業的比率高達八成三，高於未參加計畫者的近七成八。

不過，就業情報誌顧問臧聲遠指出，2020年的大學延畢生人數近5萬，創歷年新高，延畢成為避免青年落入失業的「滯洪池」，青年失業率雖然沒有明顯起伏，勞參率卻往下掉，就業獎勵金是否真的發揮效果，值得深究。

臧聲遠直言，青年失業率高居不下，跟工作機會多寡沒有因果關係，況且少子化下，未來更只會各行各業都喊缺工。他說，青年找不到工作，主因是對生涯規畫迷惘、就業資訊無知，以及近年大學校系培養過多對就業無用的人才，與企業需求脫節。

台大國發所兼任教授辛炳隆則認為，20到24歲通常是大學畢業剛進入職場的階段，本來就還處於職場磨合期，變動性高。目前看起來，青年就業政策工具該有的都有了，未來應加強職涯諮詢、適性評量，讓年輕人充分獲知產業薪資水準與發展性。

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