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台肺癌致死高 調查：連未成年國高中生吸菸率都攀升

記者周志豪／台北報導
台灣民眾十大死因中癌症排名居高不下，其中「氣管、支氣管及肺癌」致死數名列前茅。圖／ingimage
台灣民眾十大死因中癌症排名居高不下，其中「氣管、支氣管及肺癌」致死數名列前茅。圖／ingimage

台灣民眾十大死因中癌症排名居高不下，其中「氣管、支氣管及肺癌」致死數名列前茅，除空氣汙染日益嚴重外，吸菸也被認為是致癌主要原因之一。但立法院預算中心調查發現，台灣吸菸人口近幾年不降反升，就連未成年國高中生都是，要求衛福部尋求對策。

台灣2020年因癌症死亡人數達5萬161人，佔總死亡人數29%，死亡率為每10萬人口217.7人，癌症已連續39年居民眾十大死因之首。

健保署統計，2020年癌症醫療費用給付點數前三名分別為「氣管、支氣管及肺癌」、「乳房癌」與「結腸、直腸及肛門癌」三類，各為193.8億餘點、169.6億餘點與153.9億餘點，近5年（2016至2020）平均成長率分別為12.25%、9.03%與6.69%。

「氣管、支氣管及肺癌」、「乳房癌」與「結腸、直腸及肛門癌」三類癌症病人，2020年健保支應醫療點數病人數分別為近7.6萬人、14.9萬人與10.8萬人，近5年（2016至2020）平均成長率分別為7.03%、5.82%與2.43%。

預算中心表示，民眾十大死因多與吸菸有關，包含肺癌在內的癌症、心臟病、中風與慢性肺部疾病等，每年至少有2萬人死於菸害，平均每25分鐘有1人因菸害而失去生命。

衛福部統計，2020年18歲以上吸菸人口有13.1%，較2018年提高0.1個百分點，其餘包含18至20歲、26至30歲、41至55歲等年齡層，以5歲為一間隔的吸菸率，也各約成長3.9%至21.8%。

就學生族群分析，國中生吸菸率也從2017年的2.7%，至2019年升為3%。其中國三生吸菸2019年為4%，較2017年成長0.6個百分點，增加幅度最高。

高中職生部分，2019年整體吸菸率為8.4%，也較2017年提升0.1個百分點，其中高一生提升0.8個百分點增加幅度最高。

預算中心指出，台灣自1997年起實施菸害防制法，2002年起實施菸酒稅法，開徵菸品健康福利捐，菸害防治工作推動多年，但近年來中壯年族群、國中生與高中職生吸菸率仍向上攀升，衛福部應追蹤原因予以克服。

癌症 預算 健保

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