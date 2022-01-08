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黨產會告發毀政治檔案 辜嚴倬雲母女不起訴

台灣新聞組／台北8日電
黨產會告發前婦聯會主委辜嚴倬雲和女兒辜懷如毀損政治檔案，檢方認定不起訴。（本報資料照片）
黨產會告發前婦聯會主委辜嚴倬雲和女兒辜懷如毀損政治檔案，檢方認定不起訴。（本報資料照片）

不當黨產處理委員會指出，婦聯會前主委辜嚴倬雲、其女兒辜懷如與助理劉凱理因隱匿、毀損資料，涉犯刑法業務侵占、背信、毀損他人文書及「促進轉型正義條例」毀壞政治檔案罪嫌，向檢方提刑事告發。台北地檢署根據多名證人證詞，認定辜氏母女應該清楚這批色卡編號的紙箱屬婦聯會，卻故意碎紙丟棄，但因超過時效等理由，昨給予不起訴處分。

黨產會2018年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織後，凍結該會名下385億元資產，期間懷疑辜嚴倬雲指示婦聯會員工取走其辦公室物品。黨產會指出，陸續約詢婦聯會員工、司機、辜懷如及相關人士後發現，員工去年5月基於辜嚴倬雲指示，將婦聯會2006年前帳冊、檔案等會務資料，依不同處室分門別類、裝箱標示，隨後搬運到台北市中山區德惠街台泥大樓倉庫，交由辜嚴倬雲、辜懷如保管。

黨產會指控，2017年11月底至12月初，辜懷如指示劉凱理，自德惠街將婦聯會資料搬移至嘉新大樓內。另在辜嚴倬雲指示下，由辜懷如協同劉銷毀。

黨產會說，辜嚴倬雲被內政部撤免婦聯會主委職務時，未返還保管的帳冊、檔案等會務資料，且在未徵詢婦聯會同意下，逕自指示銷毀相關帳冊、檔案等會務資料，已涉犯「刑法」與「促進轉型正義條例」等罪嫌，告發辜嚴倬雲3人涉犯刑法業務侵占、背信、毀損文書及「促轉條例」毀壞政治檔案等罪。

中國時報報導，北檢認為，辜懷如、劉凱理確在2017年12月中旬將170箱資料銷毀，但「促轉條例」同年12月27日才經總統公布施行，依罪刑法定原則無法追究三人刑責。 

黨產會表示，目前仍未收到北檢的不起訴處分書，對於不起訴的理由與檢方的態度，目前仍無法確認，因此將等收到處分書後再決定下一步。

黨產會告發前婦聯會主委辜嚴倬雲和女兒辜懷如毀損政治檔案，檢方認定不起訴。（本報資...
黨產會告發前婦聯會主委辜嚴倬雲和女兒辜懷如毀損政治檔案，檢方認定不起訴。（本報資料照片）

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