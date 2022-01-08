百人砸百萬作弊 搶國營鐵飯碗 犯罪集團5年撈上億

國營事業每次招考都搶破頭。歷年來中油、台電、中鋼皆曾傳出舞弊事件，圖為2008年中鋼招考舞弊案中，考生簽下錄取要繳75萬元費用的切結書。(本報資料照片)

國營事業招考又傳出舞弊事件。廉政署追查發現，有集團利用藍牙耳機等電子設備，五年內至少幫上百人作弊上榜，錄取成為中油、中鋼及台電公司員工，估計不法獲利上億元(台幣，下同)；專案小組日前搜索約談八人到案，由於遭通緝 的吳姓首腦在逃，高雄地檢署認有串滅證之虞，聲押四名台電、中鋼現職員工及配偶獲准。

2016年中油招考，發生槍手代考舞弊案，錄取一般名額678人、睦鄰名額101人，因人數太多，被檢舉考試有弊，事後中油以同樣考題重測，有人成績從90多分降到30多分，中油因此開除16人，令國營事業招考蒙上陰影。

廉政署南部調查組去年獲報，指有名國營事業員工利用電子器材作弊才錄取，蒐證多時後，去年10月、11月陸續搜索相關人住居所，今年1月發動第三波偵查，再搜索17處地點，約談8名男女到案，扣押手機 、藍牙耳機及其他電子器材，查出以吳男為首的舞弊集團。

檢廉查出，該集團從2016年起，至少在10場以上的國營事業考試，涉嫌幫考生作弊錄取。光是近5年，就已協助至少101人上榜，錄取中油有36人、中鋼34人、台電31人，估計不法獲利1億2120萬元以上。

涉案8人包括負責招攬考生的台電郭姓（32歲）、中鋼林姓（34歲）職員，林男的陳姓妻子（34歲）及蔡姓女員工（35歲）負責顧考場、回收電子設備，吳姓首腦的吳姓女友（32歲）負責彙整名單與記帳，另有3名獲錄取的考生。

據調查，參與作弊的考生要先支付2萬元「前金」給該集團，用來購買手機、耳機及訊號放大器等科技設備，錄取後再支付120到150萬元「後謝」。

考試當天，負責解題的「考生」會進考場當場解題，再透過電子科技設備，播報答案到作弊考生的耳機，放榜後，再由林男負責當講師，協助修改自傳、教導面試 技巧，讓考生順利錄取。

檢方認為全案涉及加重詐欺等罪，聲押郭男、林男、陳女與吳女4人獲准，其餘4人各以1至10萬元交保。