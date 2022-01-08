我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

百人砸百萬作弊 搶國營鐵飯碗 犯罪集團5年撈上億

記者林保光／高雄8日電
國營事業每次招考都搶破頭。歷年來中油、台電、中鋼皆曾傳出舞弊事件，圖為2008年中鋼招考舞弊案中，考生簽下錄取要繳75萬元費用的切結書。(本報資料照片)
國營事業每次招考都搶破頭。歷年來中油、台電、中鋼皆曾傳出舞弊事件，圖為2008年中鋼招考舞弊案中，考生簽下錄取要繳75萬元費用的切結書。(本報資料照片)

國營事業招考又傳出舞弊事件。廉政署追查發現，有集團利用藍牙耳機等電子設備，五年內至少幫上百人作弊上榜，錄取成為中油、中鋼及台電公司員工，估計不法獲利上億元(台幣，下同)；專案小組日前搜索約談八人到案，由於遭通緝的吳姓首腦在逃，高雄地檢署認有串滅證之虞，聲押四名台電、中鋼現職員工及配偶獲准。

2016年中油招考，發生槍手代考舞弊案，錄取一般名額678人、睦鄰名額101人，因人數太多，被檢舉考試有弊，事後中油以同樣考題重測，有人成績從90多分降到30多分，中油因此開除16人，令國營事業招考蒙上陰影。

廉政署南部調查組去年獲報，指有名國營事業員工利用電子器材作弊才錄取，蒐證多時後，去年10月、11月陸續搜索相關人住居所，今年1月發動第三波偵查，再搜索17處地點，約談8名男女到案，扣押手機、藍牙耳機及其他電子器材，查出以吳男為首的舞弊集團。

檢廉查出，該集團從2016年起，至少在10場以上的國營事業考試，涉嫌幫考生作弊錄取。光是近5年，就已協助至少101人上榜，錄取中油有36人、中鋼34人、台電31人，估計不法獲利1億2120萬元以上。

涉案8人包括負責招攬考生的台電郭姓（32歲）、中鋼林姓（34歲）職員，林男的陳姓妻子（34歲）及蔡姓女員工（35歲）負責顧考場、回收電子設備，吳姓首腦的吳姓女友（32歲）負責彙整名單與記帳，另有3名獲錄取的考生。

據調查，參與作弊的考生要先支付2萬元「前金」給該集團，用來購買手機、耳機及訊號放大器等科技設備，錄取後再支付120到150萬元「後謝」。

考試當天，負責解題的「考生」會進考場當場解題，再透過電子科技設備，播報答案到作弊考生的耳機，放榜後，再由林男負責當講師，協助修改自傳、教導面試技巧，讓考生順利錄取。

檢方認為全案涉及加重詐欺等罪，聲押郭男、林男、陳女與吳女4人獲准，其餘4人各以1至10萬元交保。

手機 面試 通緝

上一則

台去年出超652億美元 陸港是大補丸

下一則

桃機群聚傳播鏈不止一條 防疫計程車司機另有感染源

延伸閱讀

負債比85％還捐款 台電資產價值近歸零

負債比85％還捐款 台電資產價值近歸零
董事反彈 中油8000萬捐高市動物園生變

董事反彈 中油8000萬捐高市動物園生變
高市蓋運動中心「零出資」 藍酸：陳其邁要錢功力了得

高市蓋運動中心「零出資」 藍酸：陳其邁要錢功力了得
高雄辦台灣燈會 再爆想揩中油8000萬

高雄辦台灣燈會 再爆想揩中油8000萬

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審