胖官兵 逾萬軍人BMI大於30 國防部：輔導減重

國軍官兵BMI值（身體質量指數）超標問題引發關注，一度傳出參謀總長陳寶餘要求汰除「胖官兵」。圖中人物與報導無關。(本報資料照片)

國軍官兵BMI值（身體質量指數）超標問題引發關注，一度傳出參謀總長陳寶餘震怒，要求汰除「胖官兵」。民進黨 立委趙天麟說，「汰除不必要，震怒很有必要」，因為戰力將堪慮；國防部 副部長王信龍昨天表示，國防部很重視官兵的身體健康狀況，對於BMI值過高的官兵都有掌握，過胖者會輔導減重門診，也會持續追蹤。

國軍全軍目前BMI值超過30、屬於「中度肥胖 」的官兵總數高達萬餘人，引發高層關注。立法院昨審查陸海空刑法部分條文修正草案，國民黨立委葉毓蘭指出，關切官兵健康是對的方向，但不應以BMI值作為唯一指標。

王信龍說，每個人體質狀況不同，有些人很強壯，BMI值高，但戰力不會受到影響。他也透露，自己的BMI值是22.8。

王信龍說，會注意官兵體質狀況，並採循序、複合式的漸進訓練方式，不做飽和式訓練，例如步兵學校有多元訓練，教官指導都很好，有些人BMI值過高，不代表身體不好，可能是因健身所以很壯，也可能三項體能測驗都通過。

去年曾遭蔡英文總統下達「減肥令」的民進黨立委蔡易餘也認為「沒必要汰除」，他說，「總長震怒得好，胖不是好的狀況」，他當兵時才60多公斤，當時很精實，退伍後才變胖。

趙天麟表示，如果戰鬥部隊BMI超過30，震怒也是應該的，「因為真的滿肥胖」，參與戰鬥訓練或進入戰鬥時，戰力堪慮，汰除不必要，震怒很有必要，可更精進訓練，如馬拉松、重訓或是把體適能訓練融合在刺槍術。