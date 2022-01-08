台去年出超652億美元 陸港是大補丸

財政部7日公布去年12月出口規模達407.2億美元，年增23.4%，寫下連18紅紀錄。(記者葉信菉／攝影)

台灣2021年出口大放異彩，財政部 昨公布去年12月出口規模達407.2億美元，年增23.4%，寫下連18紅紀錄；綜觀2021年全年出口達4464.5億美元、進口3811.7億美元，雙創歷年最高，出超652.8億美元也刷新紀錄，其中對陸、港出超1047.4億美元是大補丸。

財政部統計處處長蔡美娜說，去年對中國大陸及香港 、東協、日本、美國、歐洲等5大市場，台灣的出口表現齊創新高，這也代表2020年出口呈現衰退的歐洲、東協市場，在這一年順利由衰轉正。

若觀察兩岸三地貿易，去年台灣對大陸及香港出口規模高達1889億美元，不僅創歷年新高，更賺進1047.4億美元出超。對美國則出超266.2億美元，二者順差規模皆刷新歷年紀錄。

儘管去年美中貿易戰、疫情 仍未平息，但統計顯示，大陸及香港仍是台灣最大出口地，出口規模創新高達1889億美元，占比達42.3%；出口美國比重則為14.7%，金額達656億美元。

蔡美娜表示，去年不只出口總值創新高，出口增速更連3年寫下亞洲四小龍最佳成績，去年也首次創下連續3個月出口值破400億美元紀錄；全年出口增幅29.4%，創34年次高，僅次於金融海嘯後出口谷底反彈的2010年，出口大豐收。

展望今年，財政部表示，台灣去年資本設備進口創下空前紀錄，且大幅擴增31%，顯示業者積極布建產能，足以因應各項新興應用與備貨之需，今年隨國際間疫苗施打逐漸普及，全球經濟成長前景仍受看好，預料台灣第一季出口可望延續走升態勢。