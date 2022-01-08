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妻欠繳ETC逾2000筆 夫屋慘遭法拍

記者林敬家／彰化8日電
圖為高速公路收費ETC。(本報資料照片)
圖為高速公路收費ETC。(本報資料照片)

台中62歲曾姓男子將名下汽車借予妻子使用，結果4年內共被開罰了2000多筆ETC(不停車電子收費系統)欠費，另包含各年度的牌照稅等，導致曾男共欠稅64萬元(台幣，下同)，曾男不甘幫妻子繳納，行政執行署彰化分署只好拍賣曾男位在南投的房子償還稅費，損失慘重。

彰化分署主任執行官胡天賜說，曾男車輛欠繳ETC數量為全台之首，由於持續未繳納，2016年8月起陸續移送到彰化分署執行，彰化分署開始執行並通知曾男後，才知道妻子用車卻從來不繳稅，還讓他背債，他更氣妻子屢勸不聽，持續開車不繳費，讓他不勝其擾。

曾男在2019年間索性將車子敲爛，才終止妻子開車停止欠稅。彰化分署建議民眾，千萬別將他人占有使用的車輛登記在自己名下，以免得不償失。

據了解，曾男經通知仍不繳交欠稅，彰化分署查到他在南投縣水里鄉有棟占地面積約80坪的兩層透天厝，2018年4月先行查封，今年1月4日進行第三次拍賣，有民眾以122萬8800元得標，賣得價金除了償還積欠稅費外，剩餘款項返還曾男。

不過，曾男得知房子被拍定時沒有太大反應，只跟執行人員說明了欠稅緣由，並表示同意房子點交給拍定人。執行人員聽他講自己欠稅的原因後雖然感嘆，但依法仍須繼續進行房屋點交。

拍賣 ETC 汽車

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