「證嚴法師」名句成網友許願池 富豪遭揶揄 慈濟澄清

臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號，「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境。」一文引起網友反諷留言，引起討論。（截圖自臉書）

臉書 帳號「證嚴法師」近日爆紅，一段「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境。」引發網友熱烈迴響，許多網友紛紛留言嘲笑各界名人、富豪，希望能讓自己「陷入相同的處境」。慈濟基金會昨晚則發聲明澄清，慈濟創辦人證嚴法師並沒有申請臉書帳號。

綜合媒體報導，臉書帳號「證嚴法師」除了與慈濟證嚴法師同名外，連大頭貼都使用證嚴法師的肖像，使得不少人都誤以為該帳後就是證嚴法師所設立。而該帳號6日分享了一段「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境」的文字，短短1天就吸引7000多人按讚、2000多則留言，甚至還有近1000次的分享，掀起一波熱議。

留言區中紛紛出現許多網紅留言，像是鬼才阿水留言「馬斯克 只會賺錢也太廢了吧，哈哈哈」、聞氫哥就留言「金城武！只能靠長相吃飯～真可憐！哈哈哈」、部落客黑貓老師則說「笑死祖克柏(查克柏格)有夠87，寫那什麼演算法有夠爛」。

許多網友紛紛嘲笑起羨慕的對象，希望自己未來也能陷入同樣的處境，而「證嚴法師」則會以「名言」來回覆網友，就連「長榮 年終」、「威力彩27億得主」、「考上律師的考生」都紛紛遭到網友點名，彷彿成了另類的許願池。

除了惡搞留言，也有網友要求臉書粉專「證嚴法師」不該冒名開設粉專，網友說「你不是證嚴法師，你不該任意以她身分回答問題」，粉專卻回應「要原諒一個無心傷害的人，不能做一個輕易被傷害的人」。

慈濟基金會7日深夜在臉書發布聲明澄清，近期獲會眾反應，有特定人士以「證嚴法師｣肖像及以「證嚴法師｣之名申請臉書帳號PO文引起外界討論。對此，慈濟強調，慈濟證嚴法師並未申請臉書帳號，「本會除依規定向臉書公司反應外，亦請外界明察，特此聲明」。