立委提案「酒駕致死可判死」 司法院、法務部有異議

酒駕致死案頻傳，立委紛提案修法提高刑責。針對酒駕有罪判決，法務部將從嚴認定易科罰金，並從嚴審核假釋。圖為警方臨檢酒駕。（本報資料照片）

酒駕致死案頻傳，立委紛提案修法提高刑責，甚至主張致人於死可判死刑。修法草案昨在立法院司法及法制委員會審議時，司法院與法務部都提異議，認有違罪刑相當與比例原則。立委主張酒駕沒收車輛，司法院與法務部也保留，在朝野協調下，17日行政院將向立院提出院版修正草案，19日司委會再併案審議。

法務部次長陳明堂表示，刑度是否加重，尊重立院修法，但酒駕致人於死與直接殺人不同，若允許判死，恐有違反公民與政治權利公約規範、罪刑相當原則。另位法務部次長蔡壁仲也說，現在對酒駕處罰刑度不可謂不重，只是不能以殺人罪判處。

司法院副秘書長周占春也指出，酒駕致死與殺人罪犯意、惡性不同，現行包含搶奪、強盜致死，刑度至多僅無期徒刑，其他如逼車、超車等故意違規致死，現行刑度不過判五年以下徒刑，酒駕致死若允許判死，違反比例與罪刑相當原則。

國民黨 立委洪孟楷表示，去年底高雄酒駕致死案發生後，高雄八天內竟查獲535起酒駕，其中312件遭移送，顯見事故並未讓國人更警惕。國民黨立委江啟臣也說，目前酒駕初犯遭查獲，99.99%易科罰金，「僥倖就從這裡來」。

蔡碧仲回覆，未來對於酒駕起訴，盡量要求判六個月以上，若判六個月以下者則盡量不易科罰金。蔡說，以前有三振條款，酒駕三次遭查獲才不允許易科罰金，未來初犯情節重大就不允許。蔡碧仲也坦言，目前在監收容已有約5萬4000人，若酒駕統統不准易科罰金，一年粗估有四萬人要入監，監獄 會「爆棚」。

警政署副署長李永癸表示，酒駕原因多是要將車子開回家的僥倖心態，看會不會碰到警察 。陳明堂說，修法就是要減少僥倖心理。