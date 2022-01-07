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萬物皆漲 台灣去年CPI年增1.96% 漲幅13年新高

記者陳素玲、侯俐安／台北7日電
台灣主計總處6日發布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.62%，連五個月突破2%的通膨警戒線。2021年全年平均漲幅1.96%，創13年最大漲幅。圖為修改數次的小吃店價目表。（記者曾原信／攝影）
台灣主計總處6日發布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.62%，連五個月突破2%的通膨警戒線。2021年全年平均漲幅1.96%，創13年最大漲幅。圖為修改數次的小吃店價目表。（記者曾原信／攝影）

2021年果真萬物皆漲，主計總處昨天發布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.62%，雖較11月微幅回落，但仍是連五個月突破2%的通膨警戒線，也是去年以來第七度突破2%。2021年全年平均漲幅1.96%，雖低於原先預測的1.98%，但仍創13年最大漲幅。

與民眾生活切身相關的外食費年增率更是高達2.39%，漲幅再擴大，創下六年九個月以來新高，由於業者在疫情過後反映食材成本、調漲價格，其中火鍋類及中式早餐，漲幅都超過4%。主計總處官員官員表示，受到國際原物料價格持續攀升影響，且政府希望業者在過年前穩定物價，因此有業者表示年後才會漲價，預估第一季外食費還會持續上漲，高點約會落在春節後的3月，將持續觀察第二季後漲幅是否不再擴大。

針對今年能否守住通膨警戒線？國發會副主委高仙桂昨在行政院會後說明，台灣物價是輸入性通膨，主要國際原油、大宗物資上漲導致，但原油價格今年可望呈現逐季下降，對國內大宗物資回穩有幫助，國內外預測台灣全年CPI可以守住2%，介於1.1%至1.9%。

主計總處專門委員曹志弘預估，今年首季CPI年增率2.32%，但可望逐季遞減，全年CPI 1.61%。

值得注意的是，行政院關切的17項民生物價，去年12月年增率也擴大到3.46%，是39個月以來最高，原因是天冷雞蛋少，但需求擴大，且麵包食材如麵粉及堅果都漲，另外洗髮精也等因國外原物料漲，廠商調漲價格，且優惠減少；另外衛生紙漲幅也擴大為3.81%，創39個月新高。

曹志弘表示，CPI連續五個月破二，的確物價壓力大，但去年第四季應是高點，除非國際原物料再大幅上升，且各國預測都認為物價會逐季遞減、遞季收歛，因此今年第一季仍會大於2%，第二季以後就會緩步下降。

反映廠商進貨成本的躉售物價總指數（WPI）去年全年也達9.42%，創41年新高，去年12月年增率為12.25%，顯示廠商成本壓力增加。官員表示，主要是前二年WPI跌快一成，今年漲9.42%，其實仍低於2018年水準值，因此WPI壓力不大。

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