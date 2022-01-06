衛生局女情傷自殺案 逆轉改性侵罪起訴求重刑

新北市衛生局林姓女員工去年7月3日墜樓身亡，牽扯出生前遭經營物理治療所前執行長廖姓男子性侵與欺騙感情。原以罪證不足不起訴，逆轉起訴並求重刑。(本報資料照片)

新北市衛生局林姓女員工去年墜樓身亡，生前在臉書 發文指控物理治療所廖姓前執行長性侵 、欺騙感情，父母提告；新北地檢署去年2月原以罪證不足不起訴，經發回再議，逆轉改依強制性交、強制罪嫌起訴，並以廖毫無悔意，請求從重量刑，恐嚇部分不起訴。

檢警調查，林女2017年6月起任職廖男物理治療所並居住所內，同年9月16日晚間聚餐結束後，一行人續攤飲酒，廖酒後未返回住所，反而執意返回治療所休息。翌日上午廖發現僅林女在場，藉故將她召喚到廁所出手環抱，林拒絕，廖卻反將她強行拖至房間性侵得逞。

事後廖向林下跪懺悔，希望兩人可以交往，還承諾會離婚。林女幾番掙扎後同意，未料廖無意履約，一年後她絕望離職轉任新北衛生局，廖卻持續糾纏。

2019年林女另租套房，廖到租屋處堵人，拉手質問「是不是另結新歡？」事後還傳訊糾纏，林女因此向廖妻透露外遇一事，盼藉此斷絕關係，反被廖妻提告妨害家庭，林灰心在臉書貼出性侵一事，又遭廖提告妨害名譽。

前年7月3日，新北衛生局接獲檢舉約談林女，她因被告、事件被再度提起，心灰意冷，公開貼文「他宿醉強暴了我」，揭露性侵過程與多年煎熬，六小時後墜樓死亡。

檢方認為，林女被性侵後悲憤屈辱，雖選擇息事寧人並交往，但發現廖男無意履約後十分掙扎，決心斷開情感卻被持續糾纏甚至提告，使她決意尋死；對照林女曾在案發後向同事透露自己被性侵，以及時序吻合的憂鬱貼文等，足以認定林因被性侵跳樓。

考量廖男犯後始終狡猾飾詞，未見絲毫悔意，依強制性交致被害人羞忿自殺、強制罪嫌起訴，請求法院依強制性交罪嫌重判15年、強制罪重判1年；恐嚇部分則不起訴。