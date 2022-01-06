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網紅木子小姐假輕生卻成真 室友批台大：最後一根稻草

台灣新聞組╱台北6日電
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

曾以「我台大休學跑去拍A片」一文爆紅、網名「木子小姐」的李姓女學生，前天下午在台大校園內墜樓身亡；檢警在她手機中找到一篇文章，說自己從小被母親指責，國中時就被同學霸凌，直到現在仍受網路霸凌之苦。檢警昨相驗後排除他殺，家屬對死因無意見，遺體發還。

據了解，李女父親3日在她的Instagram寫下女兒死亡訊息貼文，用意疑似幫助她遠離網路的騷擾，隔天台大否認，表示人還活著；當天下午5時許，李女就被發現墜樓在台大第二活動中心3樓平台，送醫不治。警方調閱監視器，李女約下午2時許墜樓，現場獨自一人。

昨天一名自稱木子小姐室友在Dcard上發文，指控台大違反協議，在家長、醫師、校方三方同意協助隱瞞「假死的消息」後，直接透露資訊給媒體，導致木子小姐收到大量網友抨擊，病情惡化，是「壓垮木子的最後一根稻草」。對這項指控，台大表示「沒有回應」。

檢警調查，李女手機文章中說，母親從小指責她，父母感情不睦；國中時與同學相處陷入困境，同學會以言語及網路霸凌她；上大學後，也因和網友意見不一遭到霸淩，讓她感到人生相當灰暗。

李女父親和男友都表示，李女苦於網路霸凌，精神狀況一直不穩定，對於死因沒有意見。據悉，她幾天前已有一次欲輕生，父親趕來成功阻止，但這次來不及。李父、男友兩人均十分自責，認為自己沒有盡到責任，讓她躲過這次死劫。

網紅木子小姐墜樓疑與網路霸凌有關，精神科醫師表示，遇到網路酸民霸凌，應立即關手機、關網路，遠離負面文字與情緒；若心情持續低落，應尋求親友、專業醫師協助；家長發現孩子被霸凌，應多支持，少責備，給予支持及陪伴。

林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘說，許多人面對網路負面批評，往往先否定自己，情緒受傷，建議應該先冷靜下來，避免衝動，做出自傷行為。

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