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按摩師「沒戀愛經驗」 網遇妹子 差點付出見面保證金

記者陳宏睿／台中5日電
台中市朱姓男子是按摩師，去年底在網路交友時遇到詐騙集團，2日要到超商買點數時，遭店員、警方制止。（記者陳宏睿／翻攝）
台中市朱姓男子是按摩師，去年底在網路交友時遇到詐騙集團，2日要到超商買點數時，遭店員、警方制止。（記者陳宏睿／翻攝）

台中市朱姓男按摩師去年間透過交友軟體認識綽號「欣欣」的女子，朱情竇初開，以為與女子有發展空間，相約去年耶誕一聚，但女子臨時爽約，後來雙方又約好元旦連假見面，但女子要求他去超商購買5000元台幣（約181美元）的遊戲點數，經店員察覺有異報警，才及時阻止朱中計，朱尷尬的向警坦言「沒什麼戀愛經驗」。

據查，朱姓男子（30歲）在去年間透過網路交友軟體「Wootalk（吾聊）」認識一名綽號「欣欣」的女子，雙方相談甚歡，女子經常對朱噓寒問暖、關心生活起居，逐漸取得朱男信任，雙方原本相約在聖誕節吃聖誕大餐，不料女子藉口臨時有事，約會延後至元旦假期。

朱姓男子在2日赴約，女子卻傳訊要求朱到北區某超商，購買5000元的遊戲點數，作為初次見面的「保證金」，超商店員察覺有異，提醒朱可能遭到詐騙，並通知第二警分局永興所警員盧澤賢、洪暄富到場協處。

警員查看朱與女子的網路聊天紀錄，以自身辦案經驗告知，朱已中了歹徒詐騙陷阱，並告知，網路交友涉及到金錢來往，十之八九是詐騙集團，千萬不要被甜言蜜語所騙暈船，經過警員勸導，朱才死心並表示不會再隨意買點數。

第二警分局長陳家銘表示，歡迎民眾加入165反詐騙宣導官方帳號，可以知道目前最新的詐騙手法有哪些，並請民眾若接到陌生或可疑電話、訊息時，一定要撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助，謹記不要輕信網路交友，沒有見面之前，勿相信任何承諾，文字上面的甜言蜜語，不僅可能詐騙金錢，也詐騙了寶貴的時間。

詐騙集團 超商 聖誕節

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