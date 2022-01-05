台灣人LINE聊天 結尾愛用這2字 網：大家都玻璃心

LINE是台灣人工作溝通或是跟朋友聊天聯繫感情的社群媒介。（本報資料照片）

現代人生活幾乎手機 不離身，也習慣透過社群 網路與人聊天。LINE 是台灣人工作溝通或是跟朋友聊天聯繫感情的社群媒介，有人發現自己身邊的朋友，明明聊的不是好笑話題，甚至只是問一些簡單的事，卻習慣在打字的結尾寫下「哈哈」、「哈哈哈」，讓他相當納悶，好奇「有人的朋友也是這樣嗎？」，引發討論。

一名網友在PTT上以「大家打字聊天會用哈哈當作結尾嗎？」為題，表示他有一位朋友在社群聊天時，不管講的是什麼話題，總會在結尾打上「哈哈」或是「哈哈哈」。原PO表示，在自己的認知裡，「除非話題真的很好笑才會『哈哈哈』」。

貼文曝光後引發大批網友共鳴，紛紛留言「我聊天也會這樣啊！哈哈」、「很多人避免尷尬都會這樣吧！哈哈」、「感覺比較不會那麼嚴肅啊！哈哈」、「哈哈哈...好像真的不打一下就覺得怪怪的」、「『哈哈』有時候當成開頭也很好用」、「我會這樣，因為不打『哈哈』感覺很兇，大家都玻璃心」。

另外有網友分享其他化解尷尬的用語，「我都用『嘻嘻』」、「喜歡用『顆顆』」、「都打『笑死』」、「都用表情貼當結尾」。