能源配比跳票 朱立倫批蔡政府「欠電」

國民黨主席朱立倫。（記者侯永全／攝影）

蔡政府非核家園能源配比跳票，國民黨主席朱立倫昨批評，台灣缺電，民進黨 政府「欠電」，蔡政府從「點亮台灣」變成「缺電台灣」與「空汙台灣」，除了綠能供應不足，更導致兩大問題，台灣無法達到穩定供電，減碳 與減排溫室氣體更與國際潮流背道而馳。

經濟部長王美花前天表示，經濟快速成長帶動整體用電量大幅增加，用電需求的分母變大，分子不變，造成綠電占比未達標。

朱立倫指出，蔡政府對於再生能源的「532」規畫（燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%）過於樂觀，對核能使用立場又矛盾，導致台灣能源與發電結構扭曲傾斜。

他也說，首先，台灣既想要招商引資，又不解決缺水電問題，不務實解決產業轉型面臨的難題，等於走進死胡同；再者，天然氣 僅是能源轉型過程中的替代方案，以後不可能高達一半的能源單押天然氣，台灣仍在討論依賴三接保障供電，可看出淨零碳排進程已落後。

朱立倫表示，當世界各國去年已經在「全球氣候變遷大會」達成歷史性減碳協議「格拉斯哥氣候協定」，美國總統拜登也已宣布要與歐盟和其他重要國家聯手啟動「甲烷減排計畫」，民進黨卻執意破壞藻礁蓋三接、增排甲烷，試圖掩蓋能源政策錯誤，更與世界趨勢背道而行。

朱立倫說，只有讓環境權寫入憲法，才可能保障無論誰執政都會認真處理氣候變遷議題；看到民進黨過度依賴燃氣的能源結構，若屆時台灣又遇上國際天然氣價格大漲或塞港問題的「國安危機」，就是民生缺電、電價大漲、高碳排的「三殺」局面。