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「尋找失蹤的行政院長」 台鐵罹難家屬嘆被遺忘

記者侯俐安／台北5日電
台鐵太魯閣號去年4月2日經花蓮縣秀林鄉清水隧道時，與滑落邊坡工程車碰撞出軌後，列車衝入隧道擦撞隧道壁，造成49人死亡、247人輕重傷。(本報資料照片)
台鐵太魯閣號去年4月2日經花蓮縣秀林鄉清水隧道時，與滑落邊坡工程車碰撞出軌後，列車衝入隧道擦撞隧道壁，造成49人死亡、247人輕重傷。(本報資料照片)

去年4月2日太魯閣號事故奪走49條人命，時隔9個月，太魯閣家屬3日晚間發出尋人啟事，針對台鐵始終未啟動改革，盼能「尋找失蹤的行政院長」。家屬表示，連月來求見民進黨立委蘇巧慧、行政院長蘇貞昌，父女倆都以公務繁忙推辭，太魯閣事故被忘在2021年。

行政院發言人羅秉成昨強調是誤會。他說，上周家屬透過「太魯閣的眼淚」發言人王薇君轉達，希望見蘇揆一面，他隔天立刻報告，蘇揆指定他先見面了解訴求，「院長也不排除見家屬」。

罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」團體，奔走各地盼能推動台鐵改革。家屬在信中訴說，「還記得那天，首長、民代、部長、院長、總統都來了」，握大家的手、給大家擁抱，承諾會痛定思痛督促台鐵改革，幾個月過去了，大家淡忘他們，淡忘台鐵。

家屬還寫到，這段時間台鐵鋼軌砸列車、列車冒煙、鋼軌斷裂，都顯示台鐵改革未真正啟動。

去年12月王薇君將聯名信交給羅秉成，盼見蘇揆。「蘇院長只說公務繁忙」。家屬說，這段時間蘇揆出席許多典禮，卻忘了太魯閣，忘了改革台鐵的承諾。

去年下半年，家屬先透過蘇巧慧辦公室、粉專，盼能見蘇巧慧，但先是被告知「委員很忙」，等到公投結束後，又說「先看書面資料」，最後都是「沒有空」，才轉向求見蘇貞昌，但「看來他們都很忙」，家屬等不到蘇揆，明將舉行記者會說明原委。

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