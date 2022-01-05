先分享電影 再誘下載盜版 著作權蟑螂6年賺千萬

陳姓男子4人靠幫電影 版權公司抓盜版 為業，為求檢舉分紅，故意把公司取得授權電影上傳種子片源到分享網站，誘網友下載轉傳，再趁機擷取網友IP位址逼迫和解，4人從中抽成6年大賺千萬元(台幣，下同)。台北地檢署昨天依違反著作權、包攬他人訴訟罪起訴3人；同案被告許男認罪，緩起訴1年，繳交國庫20萬元。

檢方指出，陳等人不具律師身分，卻簽約承攬訴訟，還利用誘捕、陷害教唆手法盜版，最後朋分和解金，以圖私利，請求法官沒收不法所得。

台北地檢署受理偵辦華映娛樂公司控告網友違反著作權法，詢問華映員工有關網路傳輸影片列表「本機」、「傳輸速率」等問題，員工回答請檢察官 去詢問陳男。

檢察官追查發現，近年新增許多網路論壇可分享影片，傳統街頭盜版光碟市場萎縮，陳、許和翁姓男子、郭姓女子四人，原本受雇電影版權公司取締盜版，都因業務問題變成個體戶，各自和華映娛樂等多家電影版權公司簽約承攬業務。

由於上網取締點對點非法傳輸有難度，檢警也很難追溯，陳等人乾脆自己扮盜版源頭，把公司授權正版電影上傳到網路成為種子，趁其他網友點擊下載及轉傳時擷取IP，「取締百發百中」，每次一告就是數十甚至上百名網友。

陳等人鎖定對象之後，開始為各影片版權公司撰寫告訴狀，網友被警查獲為避免刑案，幾乎都選擇支付3到6萬元，甚至十幾萬和解金，錢交給影視版權公司，4人再根據合約抽成或直接對分。

檢方估計，陳等人從2014到2019年依此手法拿到超過千萬元。