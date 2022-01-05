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古道懸案 失蹤情侶也吊死樹林 王母控訴女兒遭誣告冤死

記者賴香珊、江良誠／南投5日電​
搜救人員4日在臥龍洞古道周邊樹林，發現吊頸身亡的郭姓、王姓情侶，並將其遺體搬運下山相驗。(圖：本報系聯合報讀者提供)
搜救人員4日在臥龍洞古道周邊樹林，發現吊頸身亡的郭姓、王姓情侶，並將其遺體搬運下山相驗。(圖：本報系聯合報讀者提供)

32歲范姜姓男子上月31日被發現在南投埔里臥龍洞古道吊頸身亡，同行情侶郭姓男子、王姓女子下落不明，警、消搜山4天，昨天發現兩人也吊死在樹林內，與范姜相距約200公尺；南投地檢署今天相驗王女、郭男遺體，王母出示一封信，直指三人都被范姜前女友戴女誣告，才含冤而死。據了解，檢警也在三人住處找到字條，有寫到「與宇宙同在」等字眼，疑似因宗教信仰輕生，詳細死因，仍須進一步釐清。

專案小組說，3人初判都是吊頸死亡，范姜吊死在古道旁邊坡明顯處，嘴裡含一根菸燒剩菸蒂，感覺類似一種宗教儀式；郭、王兩人是在偏離古道200公尺外的偏僻樹林內被發現，「吊得很近，很詭異」。

檢警調查，范姜與郭、王兩人因合租房子熟識，上月28日三人分騎兩輛機車至臥龍洞古道，三天後范姜先被發現吊死在邊坡，郭、王下落不明；因兩輛機車均未離去，郭、王手機留在機車車廂及租屋處，檢警認為不尋常，研判未離開山區。

警、消昨天擴大搜山，往偏離古道的偏僻樹林方向尋找，果然在約200公尺外發現2人，均已吊頸死亡。

檢警今天在南投殯儀館剖驗兩人遺體，王、郭家屬皆到場，等待相驗結果，但王母卻透過殯葬人員，出示一封信，直指范姜、郭、王三人死亡，都是范姜前女友戴女所害。

王與郭姓交往10年以上兩人在​埔里販售多肉植物，並與范姜一起租屋。去年初，范姜在租屋處打羽球，將盆栽移到屋外忘了移回來，造成盆栽死亡，范姜等人答應賠償，卻不了了之，雙方產生嫌隙興訟。 王郭希望對方賠償，引起戴女心生不滿，提告郭王兩人恐嚇取財，王女曾向母親哭訴此事。​

據了解，檢警在三人租屋處發現三人留下的文字，曾提到「和宇宙同在」等含宗教玄學字眼，字裡行間也透露相約輕生意圖。王女曾參與宗教活動，還曾深夜在住處辦法事燒紙錢動靜太大，引起鄰居報警妨害安寧。

王母則在信中，指名道姓戴姓女子是三人死亡原因，「被妳污（誣）告三人已含冤而死，我要妳一輩子良心不安」「媽媽的心肝寶貝，媽媽能做的只有這些，沒能還妳清白」、「司法不公﹑司法不公、司法不公」。

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