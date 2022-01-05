微博帶風向？網曝王力宏離婚協議 揭5大內幕

王力宏（右）、李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。（取材自微博）

王力宏 去年底被李靚蕾 控訴出軌、約砲，「核彈 級爆料」讓他幾乎體無完膚，火速自陸返台處理，目前處於自主健康管理階段。而李靜蕾自12天前發文後不再出聲，近日微博瘋傳一篇「關於wlh（王力宏）事件聽到的不同角度的陳述」，列出5點王力宏團隊人員的說法反擊李靚蕾，恐又引發「蕾神鎚王」番外篇。

該名發文網友稱自己的學長在王力宏身邊工作，日前學長在校友聚會上談到王力宏、李靚蕾婚變內幕，首先就強調相信王力宏沒出軌，因為平常工作下榻飯店都住隔壁房，從未替王力宏安排見面事宜，但也坦言王力宏婚前比較開放，與李靚蕾所言沒有出入，不過因為把事業看得比家庭、愛情重要，王力宏婚後便速速收山。

接著該名工作人員表明李靚蕾沒有王力宏的實質出軌證據，王力宏事後搜尋對話紀錄，發現By2 Yumi「裸露大頭照」的對話截圖是Yumi詢問能否幫忙宣傳她們的作品，大頭照並非Yumi的裸照，只是張裸女照，尤其王、李離婚手續辦了兩年多，倘若李真的握有出軌證據，大可出示爭取更多資源，但她沒有。

Yumi的閨密網友「做個小孩007」，認為李靚蕾所貼的圖大頭貼有缺一角，質疑這個圖的真偽。同時她也認為李靚蕾花錢買熱搜，企圖控制網友風向。

此外，王力宏跟團隊都對李靚蕾稱不要錢的說法感到不解，兩人離婚協議已經對分共有財產，「李的意思是對半分割的都是她應得的，所以沒要贍養費就是等於沒要錢的意思。」雙方協商期間對「吾疆」難有共識，因為王力宏認為給了李靚蕾之後，李便獲得超過共同財產一半的資產，所以不願妥協。

至於王力宏稱要一一回應指控，最後卻PO出左思右想的道歉聲明，工作人員稱王力宏眼中的李靚蕾偏激、有心理問題，憂心撕破臉後李靚蕾恐會做出更激烈舉止，因此決定讓時間平息紛爭，預計休息3至5年後再打算。

對於網路打臉李靚蕾的5點聲明是否屬實？王力宏的經紀人沒有回應。