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台灣首例 同志雙親裁准收養無血緣子女

台灣新聞組／綜合5日電
高雄圍圍（右）與喵喵（左）這對同婚伴侶，成為全台第一個同志收養家庭。(圖：圍爸喵爸的親子日常提供)
高雄圍圍（右）與喵喵（左）這對同婚伴侶，成為全台第一個同志收養家庭。(圖：圍爸喵爸的親子日常提供)

全台第一個同志雙親收養家庭誕生。「司法院釋字第748號解釋施行法」上路逾兩年，但專法規定同性配偶只能收養其中一方的親生子女，無法共同收養無血緣子女，同志伴侶「喵喵」、「圍圍」向法院提起收養聲請，歷經3年努力，終於獲高雄少年及家事法院裁定收養許可，兩人預計在下周四到戶政事務所進行女兒「肉肉」的收養登記。

不過，彩虹平權大平台說，該裁定只針對訴訟當事人，並不具通案的法律效力，將透過大法官釋憲、修法等方式，爭取讓同志收養權利完備。

除了喵喵、圍圍，還另有兩組各自陸續向法院提起收養聲請。彩虹平權大平台說，這三組家庭都是其中一方婚前以「單身身分」收養無血緣的子女，與伴侶結婚後，另一方卻受限專法只開放繼親收養（只能收養配偶親生子女），導致成為法律上的陌生人，因而走上司法救濟。但另兩組家庭日前遭駁回，進入抗告程序，只有喵喵、圍圍去年底獲裁定許可，昨收到法院裁定書。

根據法院裁定理由，依兒童權利公約，締約國每一兒童均享不因兒童、父母身分地位不同而有歧視的權利，應以兒童最佳利益為優先考量。法官認為，同婚專法並無禁止收養養子女，不宜作否定或歧視文義的解釋，因此在以兒童最佳利益為優先考量下，運用體系解釋、目的性擴張解釋等法律解釋方法，收養他方未成年養子女時，準用民法有關收養之規定。

法官也根據社工訪視了解出養必要性、收養人現況、試養情況、綜合評估等，認可喵喵可提供被收養人穩定的成長環境，裁定他能順利收養肉肉。

喵喵與圍圍也說，同志收養家庭的孩子，不該依家長的認同或子女是否親生，而有不公平對待。就算他們開先例，但也僅適用個案，三案一審結果不一樣，更證明修法及釋憲的必要性。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔說，將持續協助另兩組同志家庭提出抗告，並聲請大法官解釋、推動同婚專法修法。

同志 歧視 大法官

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