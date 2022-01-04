我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部法警局2021年逮捕8萬餘人 包括上千國際通緝犯

2022眾人最想驅逐字詞：「供應鏈」入榜前十名

鳳飛飛獨子不滿故事館開張揚言提告 市府：持續溝通

記者朱冠諭／桃園報導
大溪鳳飛飛故事館開館，鳳飛飛獨子趙彣霖不滿此舉違背母親遺願，揚言會採取必要的法律行動。本報資料照
大溪鳳飛飛故事館開館，鳳飛飛獨子趙彣霖不滿此舉違背母親遺願，揚言會採取必要的法律行動。本報資料照

大溪是台灣已故歌手鳳飛飛的故鄉，適逢鳳飛飛逝世10周年紀念日，桃園市政府委託大嵙崁文教基金會籌設「鳳飛飛故事館」，並在2日舉辦開館活動，吸引不少歌迷參與。但鳳飛飛獨子、財團法人鳳飛飛慈善基金會董事長趙彣霖發文，強調母親生前即交代不要設任何型式的紀念館，卻有人一再違背媽媽的遺願，揚言會採取必要的法律行動。對此，市府文化局表示，會持續和家屬溝通。

鳳飛飛故事館前身是日治時期「大溪郡役所警察課長官舍」活化而成，典藏鳳飛飛的珍貴文物及台灣流行音樂史料。適逢鳳飛飛逝世10周年，市府也以「相思悠悠彩虹夢」為主題舉辦紀念系列活動，邀請歌手演唱多首鳳飛飛的經典歌曲。

不過鳳飛飛獨子、財團法人鳳飛飛慈善基金會董事長趙彣霖，3日卻在臉書發文，直言母親生前即交代不要設任何型式的紀念館，卻「不斷有人打著愛鳳飛飛、為鳳飛飛做事的名號，做著不尊重、違背媽媽生前遺願的行為」，甚至完全沒經他本人與慈善基金會同意，就一再侵權。因此他將採取一切必要的法律措施，保護媽媽的權益。

市府文化局長莊秀美表示，鳳飛飛是大溪女兒，地方一直以來都殷殷期盼能為她創設博物館，許多歌迷也捐出自己蒐藏已久的老照片或CD以及當年的書報雜誌，希望讓更多人認識帽子歌后。

莊秀美說，市府決定設立鳳飛飛故事館後，一直都有設法和鳳飛飛的經紀人和人在香港的家屬聯絡，不過都沒取得回應；市府現在已透過相關人士持續聯絡經紀人，會盡力和家屬溝通。

警察 博物館 香港

上一則

非核家園再生能源配比 宣告跳票 經長辯稱「分母變大」

延伸閱讀

韓國瑜接任慈善基金會董事長 暫無參選規畫

韓國瑜接任慈善基金會董事長 暫無參選規畫
周杰倫出來了 跨年合體五月天曝天大喜訊

周杰倫出來了 跨年合體五月天曝天大喜訊
最後一次？詹雅雯抱病五度攻蛋 唱近50首淚謝歌迷

最後一次？詹雅雯抱病五度攻蛋 唱近50首淚謝歌迷
星光大道開槍濫射歌迷 人群驚逃 35歲男子被捕

星光大道開槍濫射歌迷 人群驚逃 35歲男子被捕

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了