台男花100萬誘惑少女約砲10次 賠150萬判決緩刑

圖為台北地方法院。（記者王聖藜／攝影）

洪姓男子以100萬元誘惑未成年少女在五星級飯店與他性交易，第十次被警方在飯店查獲，九次既遂、一次未遂；洪給付150萬元(台幣，下同，約5.4萬美元)賠償金，台北地方法院審理，依兒童及少年性剝削防制條例等十罪判洪有期徒刑一年十月，緩刑兩年。

判決指出，洪應於緩刑期間付保護管束，禁止對兒童及少年實施相關侵害行為，緩刑期間內要接受法治教育 九小時。可上訴。

2020年7月，洪與15歲少女透過「甜心花園」網站結識，以100萬元代價引誘少女到台北市福華大飯店為性交行為，結束後，洪將100萬元存入提供給少女的帳戶內，但因故又取回50萬元。

之後，洪又以每次性交易可得款5萬元的代價，再引誘少女到台北市長榮 桂冠大飯店性交易，2021年3月24日，洪和少女在長榮桂冠大飯店約見時，被警察 當場查獲，這回性交易未遂。

台北市婦幼警察隊法辦洪，洪在警詢、偵查、法院準備程序及審理中，都對與未成年少女性交易的事坦承不諱。

被害少女證稱，洪告訴她如果完成第一次性交易，就會給她100萬元，之後洪一直要聯繫她性交易；少女說，洪答應每次都會匯款5萬元，「我是因為這個誘惑，才與他一再性交易」。

判決說，洪前未有妨害性自主犯罪紀錄，他上網認識被害人，未克制情慾，以支付對價方式引誘被害人與他發生性行為高達九次，最後一次未遂，對被害人身心、人格發展產生不良影響，但他坦承犯行，賠償150萬元、已付20萬元，判處緩刑。