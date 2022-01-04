我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

新聞眼／綠喊非核灌不缺電迷湯 全民變成韭菜

記者黃有容
清大原科中心主任葉宗洸表示，非核家園政策將使火電占比維持在80%，核電除役後火電占比只會持續升高，圖為高雄興達電廠。（本報資料照片）
清大原科中心主任葉宗洸表示，非核家園政策將使火電占比維持在80%，核電除役後火電占比只會持續升高，圖為高雄興達電廠。（本報資料照片）

2025年「非核家園」能源配比無法達標，其實早在預期中。能源學者、專家早就不斷示警，蔡政府的能源政策只有等著何時跳票，幾乎沒有達成的可能，蔡政府「對供電預估的天真」，一開始就預言了結局。

首先，蔡政府的能源政策，以裝置容量為絕對數字目標，去估再生能源可占發電量兩成的相對數字目標，就是忽視再生能源的不穩定特性，更忽視產業、民生對能穩定供電的基載電力「剛性需求」。

由於風電與光電一旦天候沒條件就是全部歸零，就算裝置容量全部蓋好，發電量也不能肯定會維持占比兩成，相當容易跳票。

蔡政府一方面希望台商回流、強烈歡迎半導體高階製程留在台灣，矢言維持半導體產業的全球領先地位，一方面又輕率預估這些產業政策可能帶來的、超出想像的用電量。當初以1%經濟成長率，加上節電措施來預估，就以為能削平增加的電力需求，官員卻都沒有想過，能源這麼重要、沒有辦法被替代的需求，只能「多估」絕不能「少算」。

「分母變大」從來就不是不可能的選項，況且這還是蔡政府「用產業政策打能源目標」、拿石頭砸自己的腳所造成，如今卻拿不出滾動達標的解方。

隨著用電需求增加，裝置容量都必須苦苦追趕，但小小台灣，未來還能插多少光電板、風機？照這個趨勢，難道現在跳票、以後就會達到嗎？而到了「以後」，蔡政府這批人又在哪呢？

眼看能源問題是鐵錚錚的事實，蔡政府過去給產業灌的「不缺」迷湯，還有傻傻相信蔡政府5、6年前空話的民眾，未來能向誰求一個交代？蔡政府高舉「非核家園」，人人都是韭菜。

上一則

忌憚韓流？朱：綠才盼藍對立 趙：沒號召力就努力

下一則

非核家園再生能源配比 宣告跳票 經長辯稱「分母變大」

延伸閱讀

新聞眼／蔡英文的超現實政績 人民感受到了嗎？

新聞眼／蔡英文的超現實政績 人民感受到了嗎？
新聞評論／開放核食 蔡政府還有很多沒說的事

新聞評論／開放核食 蔡政府還有很多沒說的事
黑白集／泉裕泰的老實說 vs 蔡政府的一廂情願

黑白集／泉裕泰的老實說 vs 蔡政府的一廂情願
福島食品≠CPTPP 日外交官說出蔡政府不敢說的實話

福島食品≠CPTPP 日外交官說出蔡政府不敢說的實話

熱門新聞

台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高