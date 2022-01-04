新聞眼／綠喊非核灌不缺電迷湯 全民變成韭菜

清大原科中心主任葉宗洸表示，非核家園政策將使火電占比維持在80%，核電除役後火電占比只會持續升高，圖為高雄興達電廠。（本報資料照片）

2025年「非核家園」能源配比無法達標，其實早在預期中。能源學者、專家早就不斷示警，蔡政府的能源政策只有等著何時跳票，幾乎沒有達成的可能，蔡政府「對供電預估的天真」，一開始就預言了結局。

首先，蔡政府的能源政策，以裝置容量為絕對數字目標，去估再生能源可占發電量兩成的相對數字目標，就是忽視再生能源的不穩定特性，更忽視產業、民生對能穩定供電的基載電力「剛性需求」。

由於風電與光電一旦天候沒條件就是全部歸零，就算裝置容量全部蓋好，發電量也不能肯定會維持占比兩成，相當容易跳票。

蔡政府一方面希望台商回流、強烈歡迎半導體高階製程留在台灣，矢言維持半導體產業的全球領先地位，一方面又輕率預估這些產業政策可能帶來的、超出想像的用電量。當初以1%經濟成長率，加上節電措施來預估，就以為能削平增加的電力需求，官員卻都沒有想過，能源這麼重要、沒有辦法被替代的需求，只能「多估」絕不能「少算」。

「分母變大」從來就不是不可能的選項，況且這還是蔡政府「用產業政策打能源目標」、拿石頭砸自己的腳所造成，如今卻拿不出滾動達標的解方。

隨著用電需求增加，裝置容量都必須苦苦追趕，但小小台灣，未來還能插多少光電板、風機？照這個趨勢，難道現在跳票、以後就會達到嗎？而到了「以後」，蔡政府這批人又在哪呢？

眼看能源問題是鐵錚錚的事實，蔡政府過去給產業灌的「不缺」迷湯，還有傻傻相信蔡政府5、6年前空話的民眾，未來能向誰求一個交代？蔡政府高舉「非核家園」，人人都是韭菜。