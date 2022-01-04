台大休學去拍A片 網紅木子小姐傳死訊 校方澄清：人還活著

網紅木子小姐長相清秀。（取材自Instagram）

論壇Dcard紅人「木子小姐」上月在Dcard論壇發表文章「我台大休學跑去拍A片」引發熱議，昨驚傳離世，一名自稱是她父親的人在她Instagram透露她於早上5點多過世；不過有台大學生在Dcard指稱這是假消息，據「ETtoday」報導，台大校方證實她人還活著，輕生身亡一事並非事實，學校一直持續關懷輔導該名同學。

木子小姐因在Dcard的一篇文章「我台大休學跑去拍A片」引發關注，她自述小時候遭到母親精神虐待，國中時還被同學霸凌 ，高中時發現自己罹患嚴重憂鬱症 ，雖然在母親的壓力下努力考上台大，但她其實不喜歡念書。後來因緣際會接觸到AV相關產業，她抱著體驗看看也無妨的心情開始拍片，工作過幾回以後，她認為這也不過是在演戲，而且成人產業一個月只需要工作幾天，對一個月中有半個月在發病的她來說很適合，她也在文中道歉「我沒辦法活得像是個正常人，我很抱歉。」令人心疼。

昨木子小姐的Instagram出現了一則貼文，自稱是她父親的人寫道，「我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使 。」

Dcard網友對她離世消息相當震驚，留言嘆「願她安息」，盼她已經真正得到解脫。不過台大校方今早澄清這是假消息，也已聯繫上本人。