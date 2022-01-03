離奇命案 3人同訪南投古道 1人吊死邊坡另2人行蹤成謎

南投埔里臥龍洞古道擁有壯觀「一線天」美景，近年成民眾登山健行秘境。(本報資料照片)

南投縣埔里鎮臥龍洞古道是當地登山健行秘境，跨年當天有登山客發現吊掛在邊坡的男屍，嚇得報警；經調查，該名范姓死者與一對男女友人先後騎車抵赴並進入古道，但范男被人發現身亡，另兩人則未騎車離去，警消串連民力將范的遺體搬運下山，並搜山找人，但未有所獲，而范男遺體今將由檢方相驗，盼釐清死因及相關案情。

據了解，一對夫妻在12月31日跨年當天相偕到「臥龍洞」古道健行，停好車進入古道後，卻在距停車點約1公里處邊坡發現1具頸纏繩索的男屍，嚇得趕忙通報警方，埔里警分局獲報後也隨即派員前往，但因古道現場崎嶇且濕滑，同步通報消防、南投縣神鷹山區搜救隊等支援協助將遺體搬運下山，交由檢警報請相驗並調查。

經查，32歲范姓死者設籍於南部，但移居埔里，且曾在當地從事美食 外送服務工作，12月28日1人騎車去臥龍洞古道，其1對男女友人也共乘機車前往，2輛機車就停放在附近一處空地停車場，之後未再移動，也沒離去；未料，范男竟命殞古道，另2人行蹤成謎，經警消及神鷹動員搜山未果，至今仍下落不明。

范男遺體搬運下山後，先行安置於殯儀館，南投地檢署檢察官 、法醫今將相驗解剖了解死因；至於是否涉及他殺或自殺，檢警不願多談，但表示，目前持續搜尋范男2名友人的下落，希望能進一步釐清相關案情。

而臥龍洞古道是舊時先民為便利民眾進出埔里街市，從台 14 線南村里臥龍洞入口石碣處，串連南村、成功和桃米3里為約3公里長通道，其中「臥龍洞」是人工開鑿貫穿山壁隧道，且擁有壯觀「一線天」美景，近年成民眾登山健行秘境。