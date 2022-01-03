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新聞評論／綠能確定無法達標 台躲不掉缺電噩夢

聯合報社論
蔡英文總統力推「2025非核家園」，但她的任期只到2024年，將無從承擔2025供電可能跳票的責任。（記者潘俊宏／攝影）
蔡英文總統力推「2025非核家園」，但她的任期只到2024年，將無從承擔2025供電可能跳票的責任。（記者潘俊宏／攝影）

2021年是台灣能源發展關鍵轉折的一年。其一，蔡總統宣示的「2025非核家園」，期程正好過半；其二，今年起核能發電比重將降至10％以下；其三，經濟部正式承認，2025綠電確定達不到蔡總統要求的20％目標。簡言之，台灣的「缺電噩夢」確定是躲不掉了；郭台銘先前所說「一定缺電，不要抱怨」的預言，並非恫嚇。

根據立法院預算中心的報告，經濟部能源局評估2025年綠能占發電比為15.27％，距離蔡總統承諾的20％，仍有近5%的短差。這是官方機構首度承認綠電無法達標，先前經濟部長王美花稱「會朝這個方向去努力」，只不過是虛應故事。事實上，不必等到2025年揭曉，經濟部原本宣示2021年綠能要達到12％，結果只達到5.8％，人們已可預知跳票的結局。

簡單地說，綠能發電是年年落後，再怎麼努力追趕也達不到目標。然而，今年起，核電占比即將降至10％以下，而核二廠二號機及核三廠兩機組也將在2025年前陸續除役，核電即歸零。屆時，「非核」留下的電力空缺要由誰來填補，是一個活生生的問題，但蔡政府至今仍不肯務實面對。如果核電退場，而綠能補不上來，天然氣發電也未必能達到預期的五成目標；那麼，大家就只能等缺電了。

蔡政府上任以來，電力供應即一直是個軟肋。過去幾年，全台不斷發生供電吃緊、跳電、大規模停電事件。去年12月的變電站爆炸，也與電力吃緊台電被迫降載，導致系統損壞難脫干係。儘管經濟部一再聲稱，未來幾年的電力備轉容量率都在8％以上，但近年台商返鄉設廠者眾，用電大增，更加深電力短缺的緊迫。專家已預估，台灣電力到2023年會呈現「雪崩式走跌」，到2025年備轉容量率更將降到2％以下。屆時，不僅缺電成為常態，民眾將面臨無盡的「電力噩夢」。

這個問題，其實早已有跡可循。除了綠電進度嚴重遠落後外，在國際社會對企業「碳中和」的要求下，高耗能產業必須進行「減碳」。且看「護國神山」台積電購買的綠電憑證，已超過台電售出總量的九成九，綠電供不應求已是現在進行式。未來，一旦「碳中和」成為企業貿易障礙，受影響的就不僅是台灣供電短缺，而是整體經濟及外貿了。

蔡政府把綠電供應不如預期的問題推給疫情，及經濟成長率太高；說穿了，其實是政府「計畫趕不上變化」。追根究柢，台灣的主觀條件無法與其他國家形成電網，須靠自己調度；而政府決策又無法順應情勢及時調整，一味硬拗，造成惡性循環。台灣地狹人稠，風場和光電場域有限，電力開發常遭質疑；在這種情況下，綠能要占20％幾乎是不可能的任務，跳票早可預期。

目標設定不合理的不止綠能，還包括天然氣發電。「非核家園」設定天然氣發電占比達50％，但天然氣不僅價格高昂且運儲不易，安全存量很低；最近又被國際社會認為是造成甲烷逸散、氣候暖化的禍首，要加以節制。如此一來，台灣將面對電費上漲、無法減碳、安全儲備更短及供電不足的「四輸」結果。

蔡總統的任期只到2024年，2025供電跳票的責任，她將無從承擔。這點，也許是「非核家園」的期限設計最大的詭異，一開始便為她預留了逃脫的巧門。但對人民而言，大家已預知未來幾年的缺電記事，連政府部門都已坦承，我們還要一直朝缺電的噩夢走去嗎？

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