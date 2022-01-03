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花台幣1399元吃跨年Buffet 竟是三盤高麗菜

台灣新聞組／台北3日電
一名網友抱怨「1399吃到飽餐廳」提供三盤高麗菜，大家要像難民一樣搶菜。（取材自爆料公社）
一名網友抱怨「1399吃到飽餐廳」提供三盤高麗菜，大家要像難民一樣搶菜。（取材自爆料公社）

許多人會在跨年夜訂餐廳，準備好好迎接新的一年，如果吃到「超雷」又昂貴的料理，恐怕會讓民眾怒不可遏。日前一位網友指出，他花了每人1399元（台幣，下同，約50.5美元）的價格吃「吃到飽」（Buffet），沒想到店家端出「高麗菜三盤」，還要用搶的！事後店家指出「是因為用餐人數過多，菜色來不及供應」，依然無法平息眾怒。

一名網友在「爆料公社」指出，他訂了一間景觀餐廳的吃到飽跨年晚會，每人要價1399元，卻「雷到不行」，只見店家端出三盤高麗菜，而且菜盤一出就被搶光，眾人都站在桌邊等店家補菜，一上桌馬上又被掃空，讓原PO直呼「像難民」。

原PO怒批，店家的照片跟菜單上寫說「提供招牌美式烤豬肋排、美式烤雞、美國CH等級牛排，以及主廚私房德國美味豬腳等等，中西合併菜色內容約達30種以上，還有包含熱湯、冷飲、熱飲、甜湯、甜點統統都有」，卻端出「三盤高麗菜」，也沒看到菜單寫的菜色。原PO只能自我安慰「還好有提供駐唱主持活動、抽獎、藝術氣球表演跟煙火，讓我比較不難過」。

原PO接著補充，店家後續有說明「因為人數太多，超過200人同時享用，煮的時間來不及提供大家吃」。

文章曝光後，網友回應「有本事收每人1399元，就要有辦法供應啊，好扯哦！怎麼會用來不及煮這種藉口來搪塞」、「1399吃三盤高麗菜，貴炸」、「牛肉、螃蟹、龍蝦呢？確定是1399？不是399？」「這擺盤看起來只有299的價值」、「像快打烊的自助餐店」。

但也有網友指出，這個價位應該是包含「駐唱主持、抽獎跟煙火」，讓大家不用出去吹風，就可以有良好視野，也不用人擠人，因此應該是「夜景1300元，附餐99元」。

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