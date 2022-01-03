拾荒翁醉臥馬路 5車閃過無人示警 第6輛輾斃

屏東縣68歲沈姓老翁酒後過馬路，躺臥在路中間（紅圈處），幾輛汽機車閃避，最後被輾斃。（記者劉星君／翻攝）

68歲沈姓老翁前晚喝酒後在屏東市穿越車道，半途不勝酒力躺臥馬路中間，約15秒內有四輛汽車 、一輛機車經過急閃避，沒人下車示警，直到何姓女子駕車直接輾過，老翁傷重不治。何女嚇得大哭，表示真的沒看到有人，被依過失致死罪送辦。

警方說，事發路段是重要幹道，兩旁有熱炒店，人車不少，死者搖搖晃晃橫跨馬路時，一分多鐘有六輛汽車、九輛機車經過，他躺下來後又有五輛汽機車閃過他；「如果有人示警，或許悲劇不會發生。」

警方調查，沈姓老翁獨居，靠撿資源回收為生，平時飼養一隻黑狗，形影不離。前晚近8時，老翁明顯酒醉，在屏東市和平路直接橫越馬路；當時車來車往，他冒險穿越車陣，黑狗沒跟著走，站在路旁直視主人。

老翁過馬路到一半不勝酒力坐下來，接著躺在車道上，當時熱炒店和騎樓不少人，但疑似沒人發現老翁躺在馬路；從他躺下來起，15秒內又有四輛汽車和一輛機車經過，有駕駛好奇減速察看，隨即離開。

接著22歲何女開車經過，她未注意地上有人當場輾過，將老翁卡在車底，有熱心熱炒店客人跑出來搶救，再交給消防局接手，但老翁送醫傷重不治，抽血換算酒精濃度一毫克。

目擊者說，當時聽到巨響，又聽到黑狗不斷狂吠，出來察看才知道出事了。何女在現場一直哭，堅稱沒看到有人；警詢後先依過失致死罪將她送辦，釐清責任。