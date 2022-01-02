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奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

記者陳美玲／台北報導
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

全球頂級奢華飯店品牌「FOUR SEASONS四季酒店」確定落腳台北市信義計畫區「D3」土地；元利機構集團總裁暨全聯實業董事長林敏雄昨（2）日證實，將砸逾200億元資金，打造一座代表台灣門面的國際頂級地標型飯店。

林敏雄首度親自說明，近期元利機構、四季酒店雙方已完成簽約，土地街廓最近已架起圍籬、整地中。雙方拍板合作後，「D3」土地開發案將是國內第一家全球頂級奢華品牌飯店。

時程方面，林敏雄指出，他訂下2025年揭幕的營運目標，現在集團就是全力朝目標前進中，希望能蓋一棟讓台灣驕傲的頂級飯店建築作品、並成為建築業的台灣之光。他強調，台灣的未來不能等。

對於引進四季酒店、打造國家級指標建築，林敏雄分析，現在能代表台灣門面的國際頂級飯店市場呈現真空狀態，這是相當可惜的事情，他思考的是，做頂級奢華飯店，一來不僅能提高台灣國際能見度，二來還能為國內創造就業機會。在「台灣優先」的考量之下，「D3」土地規劃方向才出現大轉彎。

據元利建設提交予北市府的「D3」土地公展計畫書資料顯示，土地面積高達1552.73坪的「D3」開發案，但集團只規劃打造一棟地上31樓、地下四樓的國際頂級地標型飯店，且集團初步試算，該案光是投資金額就飆破200億元，為的就是做到「為台灣打造一座足以代表台灣門面的國際頂級地標型飯店」的使命感。

據計畫書資料，該開發案之頂級商務飯店房間數約有275間，並且擁有國際性宴會廳、會議及藝文展演空間、特色餐飲等設施。

林敏雄長期思考「還能為台灣這塊土地做些什麼」，尤其去年疫情席捲全球，全球經濟受此重創，至今仍是緩步復原階段；他表示，台灣算是相當幸運，國內外銷出口有了台積電領軍的半導體供應鏈的護國群山、為台灣撐起外銷市場一片天，反觀台灣內部經濟動能卻是相對疲弱。

林敏雄強調，台灣經濟要全面轉型升級，不能只把經濟重任大多放在高科技半導體產業上，台灣經濟需要另一股引擎動能，身為內需市場的一環，他「願意承擔起這個任務，集團也必須扛起自身的企業社會責任」，這是他對自我的要求，更是對台灣這塊土地的長期關懷和承諾。

台積電 就業 疫情

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