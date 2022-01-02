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黑白集／誤課退稅有期限 稅制返祖的悲哀

黑白集
理律法律事務所資深合夥人陳長文對立法院修法通過，政府烏龍稅單限制民眾要求返還年限一事，批評是大開民主倒車。(本報資料照片)
理律法律事務所資深合夥人陳長文對立法院修法通過，政府烏龍稅單限制民眾要求返還年限一事，批評是大開民主倒車。(本報資料照片)

去年底總統公布修正稅捐稽徵法部分條文，廢掉政府課錯稅保證必退的「陳長文條款」。僅為區區數億元台幣不惜修法「返祖」，讓人民代政府背鍋，真是立法史上恥辱的一頁。

政府取之於民，用之於民，天經地義；若政府誤課卻找理由不退還民眾，就是耍無賴。立法院2008年通過「陳長文條款」的進步意義，即在於明確告訴政府犯錯就要負責；同時更彰顯立法、行政權力分立的可貴，不容政府予取予求。

可嘆的是，這次走回頭路廢掉「陳長文條款」，竟仍是行政機關主張；而更離譜的是，雖有立委表達反對意見，立院卻在一黨獨大下幾乎照單全收，淪為行政院橡皮圖章，朝野均難辭其咎。

蔡政府走回頭路的理由，主要是基於法律安定性，因此參照民法將政府錯課無期限退稅限縮為15年。乍看有理，實則返祖思維上身。因為，百年前立的民法請求權時效規定，主要是考量資料保存難度及查證社會成本，認為若請求權永久存在將阻礙社會經濟發展；但如今早已進入數位時代，政府認錯退稅對社經秩序與發展有何阻礙？

蔡政府「稅制返祖」，幾乎被全民忽視，背後呈現的是政府卸責耍無賴、立委熱中口水戰而輕民生，社會則被淺薄娛樂化訊息淹沒的集體麻痺。台灣民主法治發展至此，何其悲哀！

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