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疫情延燒 5.5萬移工失聯 家庭看護最多

台灣新聞組／台北2日電
中央流行疫情指揮中心公布北市某檢疫旅館發現三例個案確診，地方政府展開行動，旅館已清空。（本報資料照片）
中央流行疫情指揮中心公布北市某檢疫旅館發現三例個案確診，地方政府展開行動，旅館已清空。（本報資料照片）

元旦新增21例境外移入病例，無本土及死亡病例，指揮中心發言人莊人祥表示，21例境外移入個案中，17例為突破性感染，4例調查中；至於北市防疫旅館疑似群聚事件，3名案例皆確定感染Omicron變異株，但基因定序位點差異加上發病日不符，無法確認是否為群聚感染，尚待調查。

國際疫情持續延燒，台灣邊境管控嚴格，為避免衝擊勞動力，已陸續重新開放引進印尼與泰國移工，但移工失聯嚴重，根據移民署統計，全台已有5萬5243名失聯移工，外籍家庭看護工跨行轉作廠工的「洗工」現象，一樣問題叢生，學者呼籲正視外籍家庭看護工待遇，以免長照人力困窘雪上加霜。

移民署統計，5.5萬名失聯移工中，以家庭看護工2萬9207人最多、其次為製造業2萬2765人、漁工2339人。移民署稽查人員指出，家庭看護工的工時長達24小時，又沒有假日，幾乎沒有喘息機會，讓他們可能想要逃離。

至於北市防疫旅館疑似群聚事件，莊人祥表示，5樓案17085、案17099，以及6樓案17058，基因定序皆染Omicron變異株，日前擴大匡列81人採檢。

莊人祥分析，倘若由最早發病的6樓案17058，傳染5樓案17099與案17085，發病日時間不符，「發病日是否可能有誤或有其他可能，仍需要交由專家判斷。」

由於3人分別自中國、日本及美國入境，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，若傳染途徑未明或日期不合，只能說剛好在同旅館驗出，需進一步查核相關時間點，互相驗證才能確定。

家庭看護移工 失聯數最多 製表／許政榆、葉冠妤
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