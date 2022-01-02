帶小姐出場遭仙人跳 酒客遭逼吞活金魚

桃園地檢署。記者曾健祐／攝影

吳姓男子經營應召站卻和旗下幹部設局仙人跳，鎖定彭姓男客帶小姐出場時，不但強拍裸照，甚至「逼吞活金魚」凌虐，再以提告性侵 為由逼簽本票，該集團另涉雇用國中少女陪酒、開毒趴等案，桃園地檢署近日依強盜、兒少性剝削等罪起訴吳等七人。

據調查，47歲的吳男在中壢區經營養生館兼應召站，雇用15歲國中生陪酒，每2小時收費1200至1500元。彭男去年5月帶一名小姐回家吸笑氣，並發生性行為，未料小姐早與應召站串謀仙人跳，兩人發生關係時，吳男等人闖入彭男住處強拍裸照，並加以痛毆，還拿一條活金魚強塞進彭男口中，逼迫彭男吞下肚。

一夥人最後搶走彭男戒指、皮包，再逼簽100萬元本票，並將彭男押往平鎮區鐵皮屋限制自由，後來發現彭男趁機報警，眾人決定要對彭男提告強制性交，藉此逼彭男噤言。

另外，應召集團一名陳姓小姐不滿被苛扣薪資想離職，結果被強押至汽車 旅館談判，吳男明知陳女僅預支5000元薪水，竟佯稱欠債20萬元，拿球棒把陳女打到傷痕累累，逼簽本票、扣下證件。

警方陸續接獲彭男、陳女報案後，向檢方聲准搜索票上門逮人，查扣槍枝、子彈、毒品 等違禁品，扣押物中也有彭男、陳女遭逼簽的本票。檢方偵訊時，吳男僅坦承經營應召站，否認有強盜、招募未成年少女陪酒情事；重要幹部林女則說，有看到同夥逼彭男「生吞金魚」、拍攝裸照，檢方傳訊多名少女作證，確認她們未成年卻受雇應召陪酒。