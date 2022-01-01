新聞評論／綠以黨凌政 看似風華戰績卻藏空洞化危機

長榮海運今年發出40個月年終獎金，引發關注。 （本報資料照片）

在全球復甦的帶動下，台灣2021年交出了超過6％的經濟成長成績，股市以萬八的高點封關，長榮海運則發出了史上最驚奇的40個月年終獎金。尤其台灣的晶圓，成為全球競逐的物資，戰略重要性遠勝於任何時候，大放異采。但伴隨這些風光，台灣更多的是受疫情摧折的產業，不少老店被迫關門，許多員工失業，成為高經濟成長中的失落者。

檢視2021年的經濟成績，蔡政府在自滿之餘，不能不警惕：各項「新高」中存在著貧富差距擴大的事實。此外，執政者雖自得於台灣的防疫 成果，但去年一年中疫苗不足、到貨遲遲的亂象頻生，導致我國要仰賴其他國家捐贈疫苗救急。當時，鴻海、台積電、慈濟等民間團體主動要購捐疫苗，政府部門卻擺出一副不屑的狂傲姿態，目的是在袒護國產的高端疫苗 。而今看來，如果沒有民間這1500萬劑BNT緊急救援，年輕世代接種無著，台灣的防疫今天將是什麼景象？

經濟成長的風光，暗藏社會貧富差距的拉大；防疫過程的波濤洶湧，見證政府決策徇私及專業毀棄的荒唐，都是值得憂慮的事。尤其，台灣新冠肺炎的死亡總數雖低，但死亡率卻高達5％，是全球死亡率1.9％的兩倍半以上。以我國健保體系的健全及醫護人員之優異，救治新冠肺炎患者卻如此落漆，拿不出有效成績，也是讓人百思不解的懸疑。但衛福部長陳時中忙著歌唱交際，順勢部署自己的參選事宜，他何曾將此放在心上？

與亮麗經濟表現相對的，則是台灣政治的日趨威權化及不透明；最嚴重的是，「黨政不分」甚至到了「以黨凌政」的地步。簡言之，在蔡英文以「總統兼黨主席」的大權包攬下，不僅把「謙卑」的承諾丟在腦後，更為了鞏固權力不斷輾壓民意，到了為所欲為的地步。掌權者豢養網軍始於蔡政府，漸漸地，各部門利用公務預算及各色名目豢養網軍也理所當然，並集結大批綠媒側翼壟斷輿論。漸漸地，政府官員都變成大內宣的信徒，相信宣傳洗腦比做實事重要。

黨政不分長期化的結果，是政府制衡設計的崩潰。在蔡英文的首任四年，立法院被當成行政院橡皮圖章差遣；到了第二任，立法院更被貶為民進黨 的犬馬，可以為黨同志一人一地修法，總預算可以不必審查即逕付二讀。人民花了多少選票選出來的民進黨民代，完全變成無意志的稻草人。監察院和司法院也一樣，無論政壇發生多荒唐的事，聽不到監委追究官箴或司法官譴責的吶喊，大家都忙著幫綠營推諉卸責。

國民黨時代的「黨政不分」，如果說是戰亂威權的餘緒；那麼民進黨時代的黨政不分，不僅象徵民主的倒退與墮落，更是對台灣社會的殘酷撕裂。原因是，一個理念空洞化的執政黨，已無能力推動國家的再進化，才需要在自己的國家內部尋找敵人，劃分敵我。如此一來，台灣社會的割裂也就越來越深，到了難以癒合的地步。

與理念的空洞化同時並行的，是民進黨的人才錯置危機，也不容小覷。民進黨內並非沒有人才，但在蔡總統「維穩至上」的前提下，許多備受爭議的政務官卻始終未能更替異動，包括蘇貞昌、陳吉仲、陳時中、潘文忠等該換未換，除造成人才更替的瓶頸，更形成執政文化的低劣化，也是對人民的精神折磨。民進黨在四大公投雖然靠著「南票北補」擋下民意，但北台灣從基隆以迄苗栗投出的連串同意票，就是民眾識破了綠營的惡質。蔡英文沒有自覺嗎？