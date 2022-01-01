率醫護領唱國歌 陳時中：很榮譽 認真大聲唱

中華民國111年元旦總統府升旗典禮上午舉行，衛福部長陳時中（中）引領醫師與護理師們唱國歌。（記者葉信菉／攝影）

2022年總統府元旦升旗典禮，以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為主題，清晨由衛福部長陳時中 與代表性醫護人員擔當國歌領唱人，蔡英文總統、副總統賴清德 也一同出席典禮。陳時中受訪表示，元旦升旗唱國歌，這是一件很高興也榮譽的事情，「我是認真唱、大聲唱」。

關於花了多久練唱國歌？陳時中表示，昨天下午有在家裡練習，平常也沒有甚麼機會可以大聲唱，昨天下午在家裡比較大聲一點唱，太太也出來給他指導一下節拍，所以今天節拍就比較正確一點。對於給今天表現打幾分？陳時中回應，「不知道，就很高興吧」，並說，上台前會有一些緊張，上台以後就好了。

中華民國 111年元旦總統府升旗典禮，以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為企劃主軸，本次主視覺罕見以「動漫風格」設計來呈現，由知名插畫師鍾逸婷透過純愛日萌文化的風格，結合醫護人員形象與可愛造型，創作出粉嫩夢幻，卻又開朗陽光的視覺形象。

由於近年台灣受到疫情影響，因此今年活動特別安排「向醫護致敬演唱會」，除了拍謝少年的演出之外，更特別邀請一群熱血的急診醫師組成的搖滾樂團「重症搖滾」，他們將防疫期間觀察到的現象，以及對台灣民眾說的話譜成詞曲，創作出「親愛的台灣人」及「毋免再煩惱」。

隨後，則由五大醫事公會的百位醫護登台大合唱，展現醫護堅定團結的意念，一連合唱「幸福台灣子」及「明天會更好」等抗疫曲目。最後，6時20分左右，蔡總統、副總統賴清德等人，受邀來到總統府前廣場，一同唱國歌並參與升旗典禮，本次國歌領唱，是由陳時中以及具有代表性的醫護人員來帶領。