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「陳長文條款」修訂…陳長文：開民主倒車 非常糟糕

記者沈婉玉／台北1日電
理律法律事務所資深合夥人陳長文對立法院修法通過，政府烏龍稅單限制民眾要求返還年限一事，批評是大開民主倒車。（本報資料照片）
理律法律事務所資深合夥人陳長文對立法院修法通過，政府烏龍稅單限制民眾要求返還年限一事，批評是大開民主倒車。（本報資料照片）

政府提案、立法院三讀通過政府開出烏龍稅單、卻限制民眾的求償時間，理律法律事務所資深合夥人陳長文批評，這是放大政府的權力，卻限制縮小人民的生存權和財產權，怎可將私人之間的債權債務關係類比政府與人民之間的關係，根本是大開民主的倒車，違反法治精神，非常糟糕。

民法有請求權時效限制，政府課錯稅訂時效限制不對嗎？陳長文表示，「政府跟老百姓之間跟私人之間的權利義務關係不同」。陳長文說，在民主國家，政府的權力是限縮在服務人民的權力，政府有權收稅是為了幫人民做事，政府的權力要盡可能縮小，人民的權利要盡可能放大。

陳長文指出，人與人之間、企業與企業之間的債權、債務關係，時間過長後可能關係、感情生變、有人遺忘、有人說謊等變數多，「事實狀態」可能改變，基於法律安定性，民法有訂定請求權的消滅時效，不保障讓自己權利睡覺的人。

此案還有一項重點，納稅義務人若對核定稅捐處分不服，依法提起行政救濟，經行政法院判決確定者，不受溢繳稅款請求權十年或十五年的限制。

陳長文批評，行政法院被外界稱為「駁回法院」，人民與政府爭訟，在行政法院獲勝訴的機率微乎其微。上述條文美其名是尊重法院判斷，實際上也是對人民權利的限制。

針對15年的時效限制，財政部在立院答詢時曾表示，因做不到稅捐資料的長期保存，要有所限制，陳長文批評，政府收了人民不該收的錢就應該還錢，進入數位時代，資料保存已經不是很難的問題，不應以資料保存為理由，規定最多只賠15年，就算有成本「難道財政部花不了這個錢嗎？」看重視程度而已。

稅捐稽徵法修法從行政機關提案，要會同法務部，經行政院審查後、送到立法院審議，中間歷經各個法律部門，卻無一指出此案不合民主法治之處，修法過程中僅有少數立委質疑。陳長文表示，「讀法律的人覺得悲哀」。

財政部

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