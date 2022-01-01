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「陳長文條款」修訂…政府課錯稅 討回時效限15年

台灣新聞組／台北1日電
理律法律事務所資深合夥人陳長文對立法院修法通過，政府烏龍稅單限制民眾要求返還年限一事，批評是大開民主倒車。圖為去年報稅情形。（本報資料照片）
理律法律事務所資深合夥人陳長文對立法院修法通過，政府烏龍稅單限制民眾要求返還年限一事，批評是大開民主倒車。圖為去年報稅情形。（本報資料照片）

去年四大公投日前一天、各界目光焦點都集中在公投時，總統公布修正「稅捐稽徵法」部分條文，毫無意外未引起任何注意，靜悄悄地上路施行。其中包括曾喧騰一時的「陳長文條款」被修訂，未來民眾若被政府課錯稅，超過15年就拿不回溢繳稅款。

理律法律事務所資深合夥人陳長文大嘆，修法倒退「太糟糕」，完全背離民主國家「有限政府」的基本原則，政府的權力是用於服務人民，不得立法限制或侵犯人民的權利。先秦時期古聖先賢還知道要警惕「苛政猛於虎」，早已進入民主社會的台灣，政府居然堂而皇之修法擴張政府權力、限縮人民權利。

立法院修法前，朝野立委都曾有人表達反對意見，民進黨立委蔡易餘表示，自己的提案版本是主張沒有時限，政府機關若課錯稅，返還本來就天公地道。國民黨立委曾銘宗表態，不排除再推動修法還原。

當初會出現「陳長文條款」，肇因於陳長文登記在太太名下的一處自用住宅，自1992年起，被稅捐單位誤依營業用稅率課房屋稅，稅率從1.2%變成3%，直到2007年秘書察覺有異，陳長文才發現被政府課錯稅，而且一錯15年。

陳長文為此提申訴、告上行政法院，最後行政法院仍以稅捐稽徵法中的時效限制等規定，判決稅捐機關只須退還五年內超徵稅款。當年行政法院的判決結果經本報系聯合報報導，引起各方注意。

2008年盧秀燕等立委認為烏龍稅單退稅有時效限制，是損害人民權利、有違租稅正義，提案修法，行政院也提出修法草案，最後依行政院版修正通過，只要政府機關課錯稅，退稅無年限，並加計利息退還，還可溯及既往，陳長文因此可領回15年多繳的近17萬元台幣房屋稅，此條款也被稱為「陳長文條款」。

「這是個十分荒誕的故事」。陳長文回憶親身經歷，原本在修法後慶幸社會愈來愈進步，增加對人民保障。沒想到行政單位居然提案修法「開倒車」，烏龍稅單退稅請求權限制15年，超過就喪失退稅權益。

財政部表示，基於法律安定性，並兼顧人民相較於政府機關處於訊息劣勢，納稅義務人錯誤致溢繳稅款得申請退稅期間由「五年」修正為「十年」；政府機關錯誤致溢繳稅款得申請退稅期間，參照民法規定，由「無期限」修正為「15年」。

法界人士分析，過去民法金錢請求權最長時效為15年，其中一項因素是資料保存不易，但這是「上個世紀的法律設定條件」，現在是數位化時代，且公法與民法對民眾法益保障，不應如此輕易畫上等號，請求權時效有檢討空間。

退稅 公投 財政部

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