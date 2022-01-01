RCEP生效…陸日首度互降稅 衝擊台高科技產品

RCEP生效，恐將衝擊台灣的電動車相關產品與零組件。圖為鴻海電動公車Model T。（記者余承翰／攝影）

「區域全面經濟夥伴協定（RCEP ）」今天生效，中華經濟研究院東南亞國協研究中心主任徐遵慈指出，RCEP對台灣的衝擊，主要集中於中國大陸與日本 首度相互降稅後，將對台灣形成產品競爭壓力；此外，RCEP新增了一些東協加一、加三等FTA所沒有的降稅項目，也將對台形成衝擊，包括台灣也在大力發展的電動車相關產品與零組件。

RCEP在1月1日生效的成員共有十個，南韓預計2月1日生效，尚未在內部完成批准程序的是馬來西亞、印尼、緬甸與菲律賓等東協四國，預計也會很快完成。

徐遵慈認為，RCEP生效後對台灣的衝擊還不會立即顯現，主要是因為RCEP的降稅項目分成三類，第一類是RCEP生效後立即降至零關稅 、第二類是生效後十年內逐漸完成降稅、第三類是超過十年以上完成降稅，且台灣廠商為因應衝擊，早已到東南亞投資布局，但RCEP對台灣的負面影響主要在兩個層面。

徐遵慈指出，第一個層面是，過去中日間沒有任何FTA，如今將因RCEP相互降稅，日本產品進入大陸零關稅，對台灣輸出大陸的同類產品形成衝擊，這主要集中在並不享有零關稅待遇的資通訊以外的高科技產品。大陸對日輸出產品也會與台灣輸往日本的同類產品造成威脅。

第二個層面則是RCEP新增東協加一、加三沒有的降稅項目，最明顯的就是電動車的各項組件，以及RCEP在電子商務、海關通關與貿易便捷化三個專章的非關稅措施，也將形成對台灣相關產品與商務在時間成本上的競爭壓力。

徐遵慈表示，東南亞暨東亞經濟研究院分析，RCEP將促使中日互相調降86％的產品關稅至零。RCEP生效後第一年，大陸自日本進口產品將有約24.9％的關稅會調降至零，而日本自大陸進口產品則有高達55.5％的關稅會降到零。

她指出，近年中日韓都將發展電動車產業列為優先項目，大陸將在15年內逐漸調降馬達、蓄電池零件、鋼鐵製品等關稅，日本雖承諾汽車產品立即調降關稅，但對電動車採取保護措施，像電池零件關稅要在RCEP生效第16年廢除。這些降稅計畫對也在積極發展電動車產業的台灣，仍將產生一定衝擊。

徐遵慈表示，RCEP對台灣還是有正面影響，先前因東協加一等FTA實施，已在東南亞國家、甚至仍在大陸投資設廠的台商，將因RCEP生效受益，開始享有更便捷服務並享受降稅利益，包括台商從中國輸出到日本的產品也將享有零關稅；不過，享有好處的同時也面臨更大的競爭，像在東協國家設廠的台商企業，可能也將面臨轉往東協國家設廠的陸資企業競爭。