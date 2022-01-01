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紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

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夫對小姨子逞獸慾 妻竟幫脫褲

記者曾健祐／桃園1日電
圖為示意圖。(ingimage)
圖為示意圖。(ingimage)

趙姓男子和懷孕的妻子北上住汽車旅館時，約小姨子一同來聊天，趙男竟趁小姨子喝醉毛手毛腳，妻子見狀不但沒阻止，還幫脫掉妹妹的褲子，讓趙男性侵得逞，被害人事後崩潰隱忍多時提告；法院認為趙男及妻子罔顧倫常，犯後毫無悔意，近日依乘機性交罪各判這對夫妻4年、3年6月徒刑。

司法實務上，性侵案有罪判決者幾乎都是男性，女性並不多見，況且被害人還是自己血親，法院認為趙妻至今沒向妹妹道歉或賠償，更編造是妹妹主動脫衣要趙男幫她按摩等不實情節。

檢警調查，趙男和妻子、小姨前年9月到汽車旅館借宿，趙男見小姨酒醉躺在床上昏睡，竟和妻子一起脫下她內褲，小姨當時驚醒發現遭姊夫、姊姊亂摸，但現場無人可求救，只好假裝熟睡，最後被趙男性侵得逞，趙妻等丈夫完事後，幫妹妹把褲子穿上，佯裝沒事。

法院審理時，趙男坦承和小姨發生性關係，但否認乘機性交，辯稱因妻子、小姨互換衣著，他酒醉誤把小姨認成老婆，還辯稱脫小姨內褲時，對方還翹屁股配合；趙妻則說，當時妹妹在睡覺，她去廁所嘔吐，發生何事不清楚。

被害人證稱，當時姊姊懷孕只喝一點酒，自己和姊夫還算清醒，後來半夢半醒覺得被人亂摸、脫褲子，姊夫還叫姊姊一起來幫忙，最後就被性侵；她還說，姊夫身為男性、姊姊又允許這件事，她當時很害怕，腦袋一片空白，只能繼續裝睡。

被害人說，案發後她崩潰大哭，媽媽有打給姊姊質問這件事，當初沒有報案是因家人不贊成，她也擔心破壞姊妹關係、增加家人衝突。

法院痛批，趙男和妻子身為被害人姊夫、胞姊，竟罔顧倫常，利用她酒醉不知抗拒對她共同性交，造成內心難以抹滅陰影。

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