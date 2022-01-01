酒駕撞死台女重判 南韓指違憲 死者父親失望

嘉義女學生曾以琳到南韓留學，被酒駕闖紅燈車輛撞上不治身亡。(圖l 本報系聯合報讀者提供)

台灣留學生 曾以琳前年11月在南韓 首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者遭判8年有期徒刑；不過，南韓最高法院日前以量刑過重違憲為由，將此案發回重審。

曾以琳父親曾慶暉感嘆說，只能說非常失望，全世界那有國家會將連續犯加重刑罰判違憲的？肇事者也不過判了8年，南韓的法律這樣子，我們也沒有辦法。

中央社引述韓聯社報導指出，52歲的金姓肇事者，前年11月6日在首爾江南區街頭再次酒駕闖紅燈，撞死正通過斑馬線的台灣留學生曾以琳（28歲），重判8年徒刑。不過，南韓最高法院去年12月30日將全案發回首爾中央地方法院重審。

這已是金第三次酒駕被抓，他分別曾在2017和2012年因酒駕被罰，是酒駕慣犯，檢方當時考量這點，依據特定犯罪加重刑罰和危險駕駛致死罪移送金。

不過，最高法院這次判決，主要是受南韓憲法法庭上月裁定「尹昌浩法」違憲影響。一名叫做尹昌浩的男子在釜山海雲台遭酒駕撞死，使南韓社會嚴懲酒駕的呼聲高漲，南韓國會在2018年修正被稱為「尹昌浩法」的道路交通法第二條第一項，對酒駕慣犯加重懲罰。

最高法院表示，金的判決適用條文違憲，曾以琳案在一、審判決中，都是將特殊犯罪加重刑責及道路交通法合併量刑，要求下級法院重審。