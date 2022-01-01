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企業發年終 航運、科技、金融、營建4產業是大贏家

記者葉卉軒／台北1日電
人力銀行調查，93%企業預期2021會發年終，平均1.1個月。(本報資料照片)
人力銀行調查，93%企業預期2021會發年終，平均1.1個月。(本報資料照片)

景氣好旺，不僅景氣燈號連九紅，主計總處也上修台灣今年全年經濟成長率預測值6.09%，為近11年新高，台灣部分產業不畏疫情，傳出有些行業年終獎金應該會破紀錄。人力銀行指出，這次年終獎金表現，航運業、科技業、金融業、營建不動產業是四大贏家，傳統製造業表現也不俗。

其中，最讓人眼睛為之一亮的是運輸業當中的海運，其中，長榮海運發出「40個月」天價年終獎金，最是驚人，羨煞許多上班族。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，海運業獲利暴增，使得從業人員年終獎金也荷包滿滿。1111人力銀行發言人黃若薇指出，進入後疫情時代，全球經濟逐步復甦，貨櫃航運業是經濟先行指標，率先迎來多年罕見的行業榮景，因此台灣多家海運業也受惠。

年終獎金反映過去一年企業營運概況，104人資學院資副總經理花梓馨指出，根據調查顯示，93.8%企業預期2021會發年終，平均發1.1個月，會發年終獎金的企業比率比2020年略增1.6%。

至於各產業表現，104人力銀行調查顯示，預期去年年終獎金前三高依序為：金融業1.84個月，為十連霸，半導體業1.57個月、營建業1.23個月。24.7%住宿餐飲業預期沒有年終，各產業比率最高，比前年增加13.3個百分點，75.3%住宿餐飲業預期年終僅0.5個月，各產業最少。

花梓馨指出，整體而言，年終獎金高於均值的公司型態還包括：大型企業（500人以上），平均1.53個月；及外商企業，平均1.32個月。

黃若薇表示，全球景氣持續擴張，市況大好帶動晶片需求強勁，推升台灣科技業成長動能，元宇宙、電動車題材夯，訂單滿載、高薪搶才，經調查統計，去年科技業年終獎金高居各行業之冠，達1.64個月；在金融業方面，金控前三季累計獲利已經逼近5000億元，去年年終獎金也有1.54個月的亮眼表現。

去年房市大好，2021全台買賣移轉棟數可望站上34萬棟，挑戰近8年新高，剛性購屋需求下，房市可望續熱，因而帶動從業人員薪資及年終獎金表現。

楊宗斌推估，去年產業市況兩樣情，疫情持續衝擊內需產業，特別是重災區的觀光業、餐飲業，從業人員的年終獎金恐怕不太樂觀；至於出口導向的企業，接單續旺，甚至還缺工，年終金額有望比前年明顯增加。

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