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少子化危機…台積電給假、給錢拚生育 企業紛跟進

記者簡永祥、馬瑞璿／台北1日電
台灣2020年出現人口負成長，去年「生不如死」的情況更甚前一年，少子化導致嚴重國安危機。圖為在公園遊戲的小朋友。(記者潘俊宏／攝影)
台灣2020年出現人口負成長，去年「生不如死」的情況更甚前一年，少子化導致嚴重國安危機。圖為在公園遊戲的小朋友。(記者潘俊宏／攝影)

少子化已成國安危機，除政府祭出各項獎助育兒政策，企業也大力鼓勵員工生育。「護國神山」台積電不僅薪資令人稱羨，為打造育兒友善職場環境，今年起推動多項優於勞基法的假勤與福利制度，包括產假由8周提高至12周、陪產親職假從5天提高至10天，生育補助從1000元(台幣，下同)增加至1萬元。台積電向來是半導體產業標竿，預料將掀起其他廠商跟進效應。

台積電統計，2020年台積新生兒有2469人，占台灣新生兒數比率達1.5%，比重較前一年增高，在公司提供後續育兒優惠福利下，女性員工產後回任率高達78.8%，優於台灣平均水準。

台積電表示，女性員工懷孕時公司就會組成專業職場健康管理團隊，提供生育福利及產後回任等相關協助，也在台灣各大廠區設置多所幼兒園，今年起並增加假日手作、體能、機械原理學習等多元營隊，讓員工省去選才藝班的困擾。

科技大廠鴻海從2020年起加碼育兒福利津貼，實施「0到6歲公司養」政策。最新統計，2021年總計有1030位鴻海寶寶受惠，累計兩年來，總共發出3.1億元育兒津貼。除生一胎補助7萬元外，更在預產期前三個月，補助上下班計程車交通費1萬5000元。

電信龍頭中華電信宣布今年起，員工家中若有3歲以下幼兒，每日可減少1小時工時，薪資照給，且不影響全勤、考績。另也將自今年8月起，在台北、楊梅與六都地區設置10處「職場互助式教保服務中心」，規畫設立15班收托2歲至未滿6歲、共計458位員工的子女，提供教育及照顧服務，讓員工可就近送托，減輕經濟與時間上的負擔。

台積電 福利 鴻海

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