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觀察站／WHO CARE韓國瑜 WE CARE陳其邁

記者林政忠、王慧瑛
高雄市長陳其邁（中）找經費要資源，中央一路開緣燈。（記者劉學聖／攝影）
高雄市長陳其邁（中）找經費要資源，中央一路開緣燈。（記者劉學聖／攝影）

國營事業特別厚愛高雄，一改過去「重北輕南」印象，為了兌現高雄市長陳其邁兩年拚四年的政見承諾，不難理解國營事業的用心，相較於高雄市前市長韓國瑜自嘲「姥姥不疼、舅舅不愛」，難免讓外界戲稱「WHO CARE韓國瑜，WE CARE陳其邁」。

陳其邁信手拈來獲得壽山動物園5億元經費，不僅國營事業給力，軍方編列的年度睦鄰金，高雄市也以4600元，讓其他縣市看不到車尾燈。台北市長柯文哲與其唱「堅持」，不如改唱：「別人的性命是框金又包銀，阮的性命不值錢；別人若開嘴是金言玉語，阮若是多講話，很快就出代誌」；對許多縣市而言，「金包銀」可能比「堅持」來得貼切。

韓國瑜曾自嘲「姥姥不疼、舅舅不愛」。(本報資料照片)
韓國瑜曾自嘲「姥姥不疼、舅舅不愛」。(本報資料照片)

韓國瑜昔日副手葉匡時回顧，當時韓市府對高煉廠轉型提願景，中央不斷找理由要卡，換陳其邁當家後，中央態度大轉彎，從總統到各部會，以十倍速效能排除萬難協助整治。

韓市府新聞局長鄭照新說，這回台電捐助高雄8000萬科目不是一般睦鄰基金，而是專案輔導基金，韓市府循往例找經費處處碰壁，簡直像乞丐，還要忍受對方白眼，和中央超疼的邁團隊待遇有天壤之別。

各界的關愛，主要來自過去虧欠高雄太多，電廠、石化、汙染都在高雄，以前民進黨常形容國營事業在南部是「生雞卵無，放雞屎有」（台灣俚語，指雞只會拉屎，卻不會下蛋，影射一個人只會找麻煩，卻無建樹），如今連台積電、睦鄰金等金雞母都來了，國營事業和軍方以睦鄰來發放補捐助金額，但鄰有惡鄰、也有善鄰，補助高除了基於補貼心態，絕大多數也是經過政治評估，多少反應縣市長的政治行情。

韓國瑜 台積電 動物園

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