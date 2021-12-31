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董事反彈 中油8000萬捐高市動物園生變

台灣新聞組／台北31日電
高雄市壽山動物園改建，中油公司原允諾捐助8000萬元，但引起社會議論，中油董事也反彈，為捐助款埋下變數。（記者劉學聖／攝影）
高雄市壽山動物園改建，中油公司原允諾捐助8000萬元，但引起社會議論，中油董事也反彈，為捐助款埋下變數。（記者劉學聖／攝影）

高雄市長陳其邁日前一紙公文，中油公司允諾捐助8000萬元（台幣，下同，約合289萬美元）改建高雄壽山動物園，不僅社會議論，也引發中油內部反彈。中油勞工董事蘇士元昨天表示，市府送審資料不全，已遭退件，部分董事也認為公司今年虧損400億還大舉捐助毫無道理，應顧及社會觀感，董事會「要順利通過有難度」。

對於中油8000萬捐助可能出現變數，高市府官員表示，未接獲中油相關資訊，平常心看待，若此筆捐款無法到位，將設法克服資金缺口。

「中油年虧400億 大手筆補助說不過去」

壽山動物園改建總經費約5億元，市府自備一成，其餘由台電、中油、中鋼等大戶捐助2.2億元，並邀民間企業與在地建商共襄盛舉，市府向中油申請捐助屬「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心計畫」專案，循往例重要專案計畫會提供固定百分比睦鄰。台電出資8000萬、中鋼給6000萬態度未改變。

蘇士元說，捐助案12月15日排進董事會討論，因資料不完備，決議退回補件再審；連日各界討論熱烈，中油顧及社會觀感，加上天然氣事業部今年虧損達八、九百億，預估公司年度虧損近400億，虧損狀態還大手筆補助，說不過去。

董事不滿資料太簡略：這樣就來要8000萬？

據了解，當天董事會討論捐助壽山動物園改建案時，有三席勞工董事表達不滿，認為市政府提供資料太簡略，「這樣就來要8000萬？」蘇士元直言，董事會想表達不讓人予取予求的立場，也有董事認為不能讓案子太輕鬆通過，隨後會議主席李順欽裁決，要求市府補齊資料後再議。中油董事會目前有12席，包含代理董事長李順欽、兩席獨董、六席董事及三席勞工董事。勞工董事說，即使官派董事人數占優勢，勞工董事會堅定表達立場，爭取獨董與常董認同，不能忽視社會觀感及營運虧損情形。

台灣石油工會第一分會常務理事吳明發表示，中油是國營事業、高雄在地企業，應善盡社會責任，回饋補助金也要考慮營運狀況，「不是照單全收，縣市政府不能強人所難」；但中油董事長是官派，勢必得聽政府命令行事。

中鋼認養6000萬元改建動物園，中鋼董事長翁朝棟強調，過程沒任何壓力，金額多寡非重點，而是對社會有意義。中鋼工會理事長陳春生說，額度沒有大到需董事會同意，高層決行就可，但睦鄰經費能幫則幫，也不能太過分，中鋼也有自己員工要照顧。

國民黨文傳會副主委林家興昨說，陳其邁向國營事業獅子大開口要捐助經費，但台電累計負債已達1.8兆元，中油今年更恐虧400億元，還要受迫政治壓力出錢為地方蓋動物園？中鋼為上市公司，經費捐助事關股東利益，怎可由陳其邁行文說了就算？

另外，2022台灣燈會在高雄舉行，外傳高市府也向中油開口要8000萬捐助。高市府昨表示，台灣燈會無中油及台電等國營事業贊助；中油表示，過往基於敦親睦鄰會贊助燈會經費，上限約400萬左右，但此次並未成案。

動物園 勞工 石油

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