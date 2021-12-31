我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

因疫情打掉重建 30年西華飯店2/15熄燈

記者林海／台北31日電
台北市西華飯店外觀。（本報資料照片）
台北市西華飯店外觀。（本報資料照片）

營運逾30年的台北市老牌飯店西華昨突宣布，因應危老改建進度，僅營運到明年2月15日，據了解，未來西華會朝餐廳、住宅、商辦複合式建案規畫，預期明年動工。

成立於1990年的西華，曾是許多政要影視名人都指名入住的飯店，雖然才剛花了台幣6000萬進行改裝，但因為疫情仍看不到盡頭，因此決定趁疫情期間申請危老重建。

去年疫情爆發，國際觀光客歸零，不少都會型飯店經營得相當辛苦，西華宣布停業重建，也是國賓、華國、六福客棧之後，又一家選擇打掉重建的飯店。

西華表示，感謝民眾跟著西華一同成長，未來想念西華服務的好朋友們，可持續蒞臨位在大直、有著同樣的業主、同樣傑出服務團隊的台北萬豪酒店。民眾若有未使用的餐券、住宿券，可致電飯店由專人處理。

業界指出，西華基地面積1050坪，面臨台北市敦北起點、背靠松山機場超大腹地，前有望、後有靠，雙抱民生東西路，屬台北市精華核心，原址未來若老店新開，加上住宅、商辦，將成為台北新指標建案之一。

西華飯店營運迄今逾30年，被譽為西華集團的「起家厝」，至於未來規畫方向，西華強調，住宅是比較確定的方案之一，至於大坪數宅或小而美的精品宅或是都有，目前尚未定案。另外，飯店是否留下也在評估中，若留下就是原址重建，但量體不會太大。有關是否興建商辦一事，目前還在思考，關鍵在於未來幾年商辦可能供過於求，必須仔細評估。另外，整體樓高應該會超過20層樓。

房產專家指出，西華飯店的開發價值巨大，疫情來襲後，住房率續探新低，比台北市平均飯店住房率還要低。

西華董事長劉文治在疫情期間曾感嘆，「真的很難做」，住房率不到15%，也對政府疾呼正視觀光飯店業面臨的問題。

西華飯店坦言，疫情之下觀光業的問題亟待解決，未來即使留下飯店，但房間數也不會多，因為國際觀光業能否支撐飯店營運，是必須考量的關鍵。

疫情 觀光 機場

上一則

台中補選林靜儀vs.顏寬恒 綠估五五波

下一則

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

延伸閱讀

台北老牌飯店 西華2/15熄燈 32年歷史只留回憶

台北老牌飯店 西華2/15熄燈 32年歷史只留回憶
言論收緊+連年虧損 軍事迷聖地「鐵血社區」將熄燈

言論收緊+連年虧損 軍事迷聖地「鐵血社區」將熄燈
維權？中國潼關肉夾饃、胡辣湯等小吃店家被告商標侵權

維權？中國潼關肉夾饃、胡辣湯等小吃店家被告商標侵權
沃爾瑪在中國首家門市將熄燈 6年關超過80家

沃爾瑪在中國首家門市將熄燈 6年關超過80家

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
長榮海運犒賞員工，豪氣發放「40個月」年終獎金。（圖：台灣港務公司提供）

長榮海運年終獎金40個月 員工樂翻：從沒看過這麼多錢

2021-12-29 20:14
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
台灣駐尼加拉瓜大使館。圖／台外交部提供

尼國沒收台灣館產 中：正義之舉 台外交部：至為無恥

2021-12-28 15:26
前高雄縣長楊秋興從政多年沒有傳過緋聞，他認為男立委有緋聞者不在少數。（取材自臉書）

籲「放過王力宏」 楊秋興爆：台灣男立委8、9成有緋聞

2021-12-25 21:27

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉