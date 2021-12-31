因疫情打掉重建 30年西華飯店2/15熄燈

台北市西華飯店外觀。（本報資料照片）

營運逾30年的台北市老牌飯店西華昨突宣布，因應危老改建進度，僅營運到明年2月15日，據了解，未來西華會朝餐廳、住宅、商辦複合式建案規畫，預期明年動工。

成立於1990年的西華，曾是許多政要影視名人都指名入住的飯店，雖然才剛花了台幣6000萬進行改裝，但因為疫情 仍看不到盡頭，因此決定趁疫情期間申請危老重建。

去年疫情爆發，國際觀光 客歸零，不少都會型飯店經營得相當辛苦，西華宣布停業重建，也是國賓、華國、六福客棧之後，又一家選擇打掉重建的飯店。

西華表示，感謝民眾跟著西華一同成長，未來想念西華服務的好朋友們，可持續蒞臨位在大直、有著同樣的業主、同樣傑出服務團隊的台北萬豪酒店。民眾若有未使用的餐券、住宿券，可致電飯店由專人處理。

業界指出，西華基地面積1050坪，面臨台北市敦北起點、背靠松山機場 超大腹地，前有望、後有靠，雙抱民生東西路，屬台北市精華核心，原址未來若老店新開，加上住宅、商辦，將成為台北新指標建案之一。

西華飯店營運迄今逾30年，被譽為西華集團的「起家厝」，至於未來規畫方向，西華強調，住宅是比較確定的方案之一，至於大坪數宅或小而美的精品宅或是都有，目前尚未定案。另外，飯店是否留下也在評估中，若留下就是原址重建，但量體不會太大。有關是否興建商辦一事，目前還在思考，關鍵在於未來幾年商辦可能供過於求，必須仔細評估。另外，整體樓高應該會超過20層樓。

房產專家指出，西華飯店的開發價值巨大，疫情來襲後，住房率續探新低，比台北市平均飯店住房率還要低。

西華董事長劉文治在疫情期間曾感嘆，「真的很難做」，住房率不到15%，也對政府疾呼正視觀光飯店業面臨的問題。

西華飯店坦言，疫情之下觀光業的問題亟待解決，未來即使留下飯店，但房間數也不會多，因為國際觀光業能否支撐飯店營運，是必須考量的關鍵。