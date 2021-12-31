弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

台中驚傳碩士女兒夥同碩士男友弒父棄屍命案，涉案的江女閨密聽聞消息相當訝異，「今年2、3月江回台灣還開口借5萬元，還抱怨家人不讓她回家，之後就人間蒸發，大家以為她回美國了！」

綜合媒體報導，閨密透露，江女是乖乖女、個性內向，小小事情就會感動，連看到蟲子被打死都會尖叫；求學時期成績就相當優異，在靜宜大學念完大學、碩士，就讀財經、企管相關科系應屆畢業，之後出國；反觀涉案的張姓男友不愛讀書、喜歡說幹話，重考了幾年才考上靜宜研究所，再與江女相識，兩人交往約10年。

據悉，江女來美七年，在紐約時住在郊區，每天都凌晨4點起床搭火車進市區上課，拿到美國碩士學位後，還想攻讀博士，甚至想拿綠卡 留在美國。另外，張男曾經待過證券公司，在美國靠著投機、炒股維生，但閨密研判，可能因為疫情 衝擊，讓其在股市慘賠。

閨密回想，江女從高中起就很省吃儉用，到高三才有手機；當初為了出國，半工半讀存錢出國，也聽說靠獎學金在紐約生活，但都過得很拮据「一分一毫都相當計較」。在美國會剪報紙的優惠券，寧願走2、3小時的路也不願花錢搭車，「她沒有媒體形容得那麼糟，應該是受到男友影響比較大！」

閨密也提到，「新冠疫情爆發後她就變得怪怪的！」江女今年回到台灣向她抱怨，家人不讓她回家，還開口借5萬台幣，但最後只借她幾千台幣，然後江女就沒再跟大家聯絡，所有人都以為她回美國。

據了解，張男家境較好，但江女卻因為家人原本要支付學費，後來沒錢支付，經常和父母爭吵，一年多前兩人從美國返台，不好好工作反當「啃老族」，還經常到江父擔任管理員的工作地點「堵人」，要不到錢便惡言相向，已經通報多次家暴 。

死者家屬30日在靈堂前上香、悲慟不已。江母說看到監視器影像，懷疑女兒當晚想回家滅門；在竹科工作的江家么子難過地說，父親擔任警衛的薪水微薄，擔負三名子女的生活及教育費，是個很盡責的爸爸，大姊常跟父親要錢、爆發口角，家人多次勸說都沒用，如今父親慘遭殺害發生憾事，「一切交給司法處理吧」。