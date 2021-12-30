新聞評論／縱酒駕 逼捐款…陳其邁的灰色治理

高雄市長陳其邁（左二）29日出席社宅動土典禮，以「這是我的責任」回應爭取國營事業經費蓋壽山動物園的爭議。（記者林巧璉／攝影）

高雄發生人神共憤的酒駕事件，一家四口在斑馬線上被累犯撞飛，生死永別。市長陳其邁隨即發動八天「酒駕大執法」，首日開出43件酒駕罰單，平均每十分鐘即有一件，可見酒駕已是高雄人之日常。與此同時，高雄要重建壽山動物園 ，陳其邁具名發文要求台電捐助8000萬元（台幣，下同），另有十多家公民營企業均要「共襄盛舉」。市政建設竟如此公然強向企業索逼捐款，陳其邁的「暖男」包裝，當場露餡。

兩起不同事件，讓人窺見陳其邁在高雄的「灰色治理」，可謂金玉其外、敗絮其中。以酒駕者撞毀一個家庭的事故為例，除酒駕者為累犯，最令人扼腕的是，受害一家四口是在行人穿越道上被撞噴飛。從曝光的影像看，這一家人要過馬路前往愛河看展，他們在人行道上不斷停停走走，過往的車輛無一減速或停車禮讓；然後，四人迅即被急馳而來的酒駕車輛撞飛。一個沒有禮讓文化的城市，斑馬線旁又無任何交通號誌，行人的性命要靠什麼保護？

根據統計，今年1至9月，高雄與台南、桃園並列為六都中酒駕致死人數最多的城市，各有27人死亡，遠高於雙北的各4人或台中的18人。與去年同期比，高雄和桃園都從去年的18人增為今年的27人，增幅50％。換言之，陳其邁對於自己治下的酒駕問題完全不以為意，亦從未設法加強執法或宣導改善，終於釀成市民一家在人行道上遭奪命的慘劇。

事實上，高雄推出一連八天的「酒駕大執法」，不過是「盡人事」的遮羞之計，並無助於改善高雄市民的用路文化。試想，一天臨檢開出40多張酒駕罰單，恰恰證實酒駕在高雄已成稀鬆之日常。尤其，在發生那麼駭人的撞人事件後，駕駛人仍對酒駕不以為意；究竟是什麼樣的城市文化，讓市民對人的生命如此無感？陳其邁或許認為，只要用八天的專案表演應付過這一關，也就夠了。但以高雄的所得、就業 、人口等指標都在下墜的情況看，主政者若永遠只想靠宣傳技術取勝，這個城市的前景是黯淡的。

再看壽山動物園的改建，市府要用「新動物園運動」改造原本老舊的壽山動物園，原值得期待。然而，陳其邁的籌款方式，卻發文向公民營企業索討捐款，公私不分到難以想像。既然是一個公共建設計畫，高雄市府即應依正常程序編列預算 ；若是資金不足，就應量力而為，分年實施。不料，陳其邁卻具名發文給十多家公民營事業機構，甚至指定金額強逼對方認捐。試想，5億元的動物園改造計畫，市府僅出5000萬元，公營事業各出6000至8000萬元，13家民營企業要分攤2.3億，天下有這樣搞公共建設的政府嗎？

嚴格而論，像台電有些高壓電塔或變電所等處所屬於「嫌惡設施」，因而會編列「回饋金」以敦親睦鄰，以減少地方民怨。然而，台電這次的8000萬捐款並非用於敦睦鄰里，而是在幫陳其邁添顏面，可謂名不正而言不順。也難怪，此事一傳開，台中、新北等市均覺得不可思議，要求台電比照捐款補助地方建設。進一步看，強迫國營事業捐款已極不當，陳其邁竟還指名民營企業要求共同分攤2.3億經費；如此在灰色地帶上下其手，真是扭曲的「父母官」心態。

放縱酒駕及強索捐款，顯示陳其邁治理高雄無方，只重表面功夫。遏止酒駕，需要長期的公民文化培育，陳其邁卻無意深耕，他在意的只是表面的節慶歡愉及硬體風光。名為「暖男」，但手法之「厚黑」，讓人瞠目。