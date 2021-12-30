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國營事業捐助高雄 盧秀燕嘆21縣市被剝奪 侯友宜喊羨慕

台灣新聞組／台北30日電
台電、中油等國營事業大力捐助高雄等民進黨執政縣市建設，讓藍營執政縣市長很羨慕，左三為高雄市長陳其邁。（本報資料照片）
台電、中油等國營事業大力捐助高雄等民進黨執政縣市建設，讓藍營執政縣市長很羨慕，左三為高雄市長陳其邁。（本報資料照片）

高雄市府行文國營企業要求捐款協助壽山動物園改造工程，市長陳其邁點名台中、新北也有。台中市長盧秀燕昨天說，台中獲3億元（台幣，下同）是法定回饋金，高雄的卻是回饋金以外的「額外建設經費」，台灣22個縣市，若獨厚高雄拿到額外建設經費，其他縣市「有嚴重的被剝奪感」。

高雄市府向中央、國營事業爭取數億元經費蓋動物園，新北市長侯友宜昨天笑說，「自己真的很羨慕，羨慕的不得了。」因為國營事業不大可能用這樣的方式來支持新北，希望中央在經費資源分配上能考量大都會的發展，對每個縣市平等、公平對待。

侯友宜說，高雄市不只是經費，連當時分配疫苗時都讓大家有不一樣的想法，他覺得中央滿在乎高雄市的，「這也不是壞事啦」，但更期待的是新北也能獲得多一點關愛，不過就是不知道再說下去會不會變得更少。

高雄市前市長韓國瑜昨天在政論節目被問及，如果現在還是他在當市長會獲得這些捐助嗎？韓國瑜笑說，他當高雄市長「姥姥不疼、舅舅不愛，現在陳其邁當市長三千寵愛在一身」。

盧秀燕說，國營事業會給地方法定回饋金，台中市政府也有；3億元為法定回饋金，台電發多少電就依一定比率補助回饋金，但高雄壽山動物園經費並非回饋金，不能混為一談。她認為，國營事業在回饋金以外，若要補助地方建設經費，「每個縣市都要公平辦理」，都要照顧，雨露均霑。

動物園 侯友宜 韓國瑜

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